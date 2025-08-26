Loạt thí sinh điểm cao trượt đại học khó hiểu: Bộ GD&ĐT nêu phương án xử lý

Theo Bộ GD&ĐT, việc giải quyết sai sót thuộc trách nhiệm của các trường, trong trường hợp cần thiết Bộ sẽ hỗ trợ, hướng dẫn và chỉ đạo các trường đại học khác phối hợp xử lý.

Qua lắng nghe ý kiến phản ánh về sai sót lớn của một số cơ sở giáo dục đại học, Bộ GD&ĐT đã chỉ đạo và hướng dẫn kịp thời, cho đến nay hầu hết các trường hợp sai sót đã được giải quyết đúng quy định.

Hàng loạt thí sinh bất ngờ vì điểm cao nhưng trượt đại học một cách khó hiểu (Ảnh: Phương Quyên).

Bộ GD&ĐT cho biết, trong thời gian 22/8-24/8, những thí sinh trúng tuyển vào trường nào sẽ được trường đó thông báo trúng tuyển và có thể tra cứu được trên cổng thông tin do trường cung cấp.

Những thí sinh không nhận được thông báo trúng tuyển hoặc do trường chưa hoàn thành cập nhật dữ liệu, chưa công bố danh sách trúng tuyển hoặc có trường hợp sai sót.

Từ 8h ngày 25/8, sau khi hầu hết các trường đã tải dữ liệu danh sách trúng tuyển lên, Bộ GD&ĐT đã mở lại hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung để thí sinh xác nhận nhập học. Hệ thống hoạt động hoàn toàn ổn định.

Đến 12h ngày 26/8, có hơn 560.000 thí sinh xác nhận nhập học thành công (vượt cả tổng số thí sinh nhập học đợt 1 năm 2024).

Với khối lượng dữ liệu rất lớn, cùng các phương thức, điều kiện tuyển sinh rất đa dạng của các trường đại học, cao đẳng, Bộ GD&ĐT thừa nhận, việc xảy ra sai sót là khó tránh khỏi.

“Cũng như các năm trước, những sai sót này chủ yếu do sai ở dữ liệu đầu vào tuyển sinh như: phương thức tuyển sinh, điều kiện, tiêu chí xét tuyển, minh chứng ưu tiên của thí sinh, chứng chỉ ngoại ngữ…, một số sai sót do thao tác bằng tay của một số trường trong quá trình xét tuyển”, Bộ GD&ĐT khẳng định.

Thống kê của Bộ GD&ĐT, năm 2025, tổng số thí sinh đăng ký dự thi lên tới 852.000 với 7,6 triệu nguyện vọng vào hơn 4.000 lượt ngành, chương trình đào tạo của hơn 400 trường đại học, cao đẳng trong cả nước.

Quy chế tuyển sinh cho phép thí sinh đăng ký nhiều nguyện vọng và không cần chọn phương thức, tổ hợp xét tuyển, hệ thống phần mềm xét tuyển sẽ tự lựa chọn phương thức, tổ hợp xét tuyển có lợi nhất cho thí sinh.

Do vậy, tổng số nguyện vọng thực tế phải xét tuyển trên hệ thống lên tới trên 50 triệu (mỗi nguyện vọng ngành xét theo từng phương thức, tổ hợp xét tuyển được coi như một nguyện vọng trên hệ thống), tăng khoảng 2 lần so với năm 2024.

Để phục vụ yêu cầu cao hơn của năm 2025, hệ thống phần mềm hỗ trợ tuyển sinh chung (trong đó có hệ thống xét tuyển, lọc ảo) đã được nâng cấp, mặc dù ban đầu cũng có tình trạng quá tải, nhưng đã được khắc phục kịp thời và hoàn thành xử lí, cung cấp dữ liệu cho các trường để công bố đúng thời hạn vào ngày 22/8.

Bộ GD&ĐT cũng tăng thời gian, số lần lọc ảo để các trường rà soát kĩ dữ liệu, giảm thiểu sai sót. Đồng thời, sau khi công bố điểm chuẩn, các trường tiếp tục cần 2 đến 3 ngày để rà soát, sửa lỗi và hoàn thiện danh sách thí sinh trúng tuyển, thông báo cho thí sinh, đồng thời cập nhật lên hệ thống của Bộ phục vụ thí sinh xác nhận nhập học.

Trước đó, hàng loạt thí sinh ở Trường ĐH Sư phạm TPHCM phản ánh đến báo Dân trí, mặc dù thừa điểm chuẩn nhưng các em vẫn phải chạy vạy khắp nơi điền những lá đơn xin xem xét trúng tuyển để giải quyết "lỗi của hệ thống".

Chỉ trong một buổi chiều, gần 30 thí sinh gửi thông tin đến Dân trí mong muốn được hỗ trợ để tìm lại công bằng.

Gia đình và thí sinh lo lắng thấp thỏm như ngồi trên đống lửa, nếu không được trả kết quả chính xác để xác nhận nhập học vào các nguyện vọng thấp hơn, cánh cửa đại học năm nay sẽ đóng lại với các em.

Các em là những thí sinh từng vui mừng thông báo khắp gia đình, họ hàng, bạn bè, làng xóm rằng: “Tôi đã đỗ đại học". Thế nhưng chỉ sau ít ngày, khi Bộ GD&ĐT yêu cầu thí sinh vào xác nhận nhập học, nhiều em mới “bật ngửa” với dòng chữ: “Trượt".

“Em lo lắng, suy sụp, cả gia đình toả đi hỏi khắp nơi để tìm hướng giải quyết. Em cũng đã gọi hàng chục cuộc điện thoại đến nhà trường nhưng trạng thái thuê bao hoặc không ai nhấc máy”, Duy Đức (Đồng Tháp) kể lại.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí, không riêng miền Nam, nhiều trường đại học ở Hà Nội cũng có tình trạng này.

Theo một chuyên gia tuyển sinh tại trường đại học công lập ở TPHCM, năm nay, hiện tượng sai sót trong xử lý nguyện vọng diễn ra ở khá nhiều trường. Trong đó, đơn vị của chuyên gia cũng đã tiếp nhận công văn của trường khác đề nghị tiếp nhận thí sinh vì sai sót trong quá trình lọc ảo.