Lo sợ mất việc vì AI, giới trẻ đổ xô đi học nghề... sửa ống nước

Thay vì theo đuổi con đường đại học truyền thống, ngày càng nhiều sinh viên Anh đặt cược vào những nghề nghiệp mà máy móc công nghệ khó có thể thay thế.

Maryna Yaroshenko, 18 tuổi, sinh viên gốc Ukraine, đang theo học khóa đào tạo thợ sửa ống nước tại Trường Cao đẳng City of Westminster (CWC) ở London. Quyết định của cô bắt nguồn từ mong muốn đơn giản là tìm kiếm một công việc ổn định, mang lại sự đảm bảo lâu dài và không bị AI "cướp việc".

Maryna Yaroshenko, 18 tuổi, đang theo học khóa đào tạo thợ sửa ống nước tại Trường Cao đẳng City of Westminster (CWC) ở London. (Ảnh: Reuters/ Jaimi Joy).

“Không có AI nào có thể làm thợ sửa ống nước hay thợ điện”, Yaroshenko nói.

Ông Stephen Davis, CEO của United Colleges Group, đơn vị chủ quản Trường CWC, tiết lộ rằng, trong ba năm qua, số lượng sinh viên ghi danh vào các khóa học kỹ thuật, xây dựng và môi trường của trường đã tăng 9,6%. Theo ông, đây là hệ quả của nỗi sợ AI và nỗi lo nợ nần do chi phí đại học tăng cao.

Sự chuyển hướng này không chỉ là một phản ứng tự vệ trước sự phát triển của AI mà còn là một cái nhìn chiến lược vào thị trường lao động đang thay đổi, nơi đôi bàn tay của con người có thể đảm bảo một tương lai ổn định, không bị máy móc thay thế và có mức lương cạnh tranh.

Bất chấp những định kiến vẫn tồn tại trong xã hội về nghề lao động phổ thông, nhiều người trẻ tin rằng học làm thợ điện, thợ sửa ống nước là một lựa chọn đúng đắn. Họ cũng nhìn thấy khoảng trống lớn về nhu cầu trong lĩnh vực này khi lực lượng lao động chân tay hiện tại đang già đi và thiếu lớp kế cận.

Kiều Yên