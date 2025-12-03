Du học sinh Việt ở Australia ngày càng khó kiếm việc

Mới đây, trang khảo sát chất lượng dạy và học đại học của Australia (QILT) đã công bố báo cáo việc làm sau tốt nghiệp năm 2024 (GOS) dành cho du học sinh. QILT là chương trình do Chính phủ Australia tài trợ, thực hiện các khảo sát toàn quốc nhằm đánh giá và nâng cao chất lượng giáo dục đại học, từ trải nghiệm học tập đến việc làm sau khi ra trường. Báo cáo dựa trên khảo sát trực tuyến với 30.491 du học sinh, trong đó khoảng 1.250 là người Việt.

Du học sinh Việt tại Australia (Ảnh: Q.T.).

Theo GOS 2024, chỉ 51,6% cử nhân đại học người Việt tại Australia có việc làm toàn thời gian, giảm 7,3% so với năm 2023 (58,9%). Ở bậc cao học (thạc sĩ, tiến sĩ), tỷ lệ có việc làm của du học sinh Việt là 63,4%, thấp hơn mức 68,2% của năm trước. Trong nhóm cao học định hướng nghiên cứu, tỷ lệ này giảm nhẹ 0,2%.

Về thu nhập hằng tháng, sinh viên Việt bậc đại học có mức lương trung bình 63.700 AUD, thấp hơn so với sinh viên quốc tế (68.000 AUD) và sinh viên bản xứ (75.000 AUD). Ở bậc cao học, sinh viên Việt nhận trung bình 71.300 AUD, trong khi sinh viên quốc tế là 70.000 AUD và sinh viên bản xứ là 100.000 AUD. Ở nhóm cao học nghiên cứu, sinh viên Việt được trả 97.800 AUD, cao hơn mức trung bình quốc tế (95.600 AUD) nhưng vẫn thấp hơn sinh viên bản xứ (104.400 AUD).

Nhìn chung, du học sinh quốc tế tại Australia có tỷ lệ có việc làm toàn thời gian thấp hơn sinh viên trong nước, chênh lệch rõ nhất ở bậc đại học và cao học. Thu nhập của họ cũng thường thấp hơn sinh viên bản xứ ở tất cả các bậc học. Các quốc gia có số lượng du học sinh lớn nhất tại Australia gồm Trung Quốc, Ấn Độ và Nepal. Các ngành học phổ biến của sinh viên quốc tế bao gồm Kinh doanh – quản lý, Tin học và hệ thống thông tin, Kỹ thuật, khoa học – toán học...

Một nguyên nhân khác khiến du học sinh quốc tế gặp khó khăn trong việc tìm việc và thu nhập thấp là xu hướng tiếp tục học toàn thời gian sau khi tốt nghiệp. Tỷ lệ này gần gấp đôi sinh viên trong nước. Hơn 1/3 sinh viên quốc tế bậc đại học chọn học tiếp, trong khi sinh viên bản xứ thường đi làm trước, tích lũy kinh nghiệm và nhờ đó có cơ hội việc làm và thu nhập cao hơn khi học lên chương trình sau đại học.