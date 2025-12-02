Đại học Thanh Hoa chính thức cấm sinh viên dùng AI để làm bài hộ

Khung hướng dẫn này mang tên Nguyên tắc chỉ đạo của Đại học Thanh Hoa về ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giáo dục. Trong đó, 5 nguyên tắc cốt lõi được đưa ra là: trách nhiệm, liêm chính, bảo mật dữ liệu, thận trọng và công bằng.

Bộ nguyên tắc yêu cầu bắt buộc phải minh bạch về việc sử dụng AI và nghiêm cấm mọi hành vi gian lận học thuật. Trường cũng cấm sử dụng dữ liệu nhạy cảm hoặc trái phép khi đào tạo hoặc vận hành các mô hình AI.

Phía giảng viên được giao nhiệm vụ xác định phạm vi sử dụng AI phù hợp cho từng khóa học, giải thích quy tắc cho sinh viên và kiểm tra các tài liệu được AI tạo ra.

Đổi lại, sinh viên được khuyến khích xem AI là công cụ hỗ trợ trong giới hạn nhưng nghiêm cấm sao chép hoặc diễn giải một cách máy móc các văn bản, mã lập trình hoặc kết quả đầu ra do AI tạo ra như là sản phẩm độc lập của chính mình.

Đối với sinh viên sau đại học, nhà trường khẳng định AI không thể thay thế lao động trí óc mà sinh viên phải tự mình thực hiện. Việc sử dụng AI cho mục đích viết hộ, đạo văn, bịa đặt hoặc các hình thức vi phạm khác bị nghiêm cấm.

Đại học Thanh Hoa (Ảnh: tsinghua.edu.cn).

Bộ khung hướng dẫn cũng thiết lập các "lằn ranh đỏ" cho hành vi sai phạm đồng thời bật “đèn xanh” cho các thử nghiệm được thực hiện một cách có ý nghĩa và trách nhiệm.

Quá trình xây dựng bộ hướng dẫn này do Giáo sư Li Manli từ Trường Giáo dục Thanh Hoa chủ trì. Nhóm thực hiện đã khảo sát 70 tài liệu hướng dẫn về AI trong giáo dục từ 25 trường đại học trên thế giới và phỏng vấn hơn 100 sinh viên, giảng viên.

Ông Wang Shuaiguo, Giám đốc Trung tâm Giáo dục trực tuyến của trường và là người soạn thảo chính, mô tả hướng dẫn này như một “hệ thống sống”, có khả năng tiến hóa cùng công nghệ. Ở đó, các hướng dẫn không nhằm hạn chế sự đổi mới mà tạo ra sự phát triển song song với những tiến bộ công nghệ.

Kiều Yên