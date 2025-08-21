Lịch tựu trường chi tiết của học sinh TP Cần Thơ

UBND TP Cần Thơ vừa ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2025-2026, áp dụng cho tất cả các cấp từ mầm non đến giáo dục thường xuyên trên địa bàn.

Theo kế hoạch, thời gian tựu trường của học sinh được chia thành nhiều đợt, tuy nhiên ngày khai giảng chung cho tất cả là 5/9.

Đối với khối THCS, THPT

Cấp học này có lịch tựu trường sớm nhất. Học sinh lớp 9 và lớp 12 sẽ tựu trường vào ngày 22/8.

Học sinh các khối còn lại sẽ tựu trường muộn hơn, vào ngày 29/8. Lịch học cụ thể như sau: Học kỳ I bắt đầu từ ngày 8/9 đến trước ngày 17/1/2026. Học kỳ II sẽ bắt đầu từ ngày 19/1/2026 và kết thúc trước ngày 31/5/2026.

Toàn bộ năm học sẽ hoàn thành trước ngày 31/5/2026.

Đối với khối mầm non

Theo quyết định của UBND TP Cần Thơ, học sinh mầm non sẽ tựu trường vào ngày 28/8. Học kỳ I sẽ bắt đầu từ ngày 8/9 và kết thúc trước ngày 10/1/2026. Học kỳ II sẽ kéo dài từ ngày 12/1/2026 đến trước ngày 23/5/2026.

Thời gian kết thúc năm học của cấp mầm non là trước ngày 31/5/2026.

Đối với khối tiểu học

Thời gian tựu trường của khối học sinh tiểu học. Riêng học sinh lớp 1 sẽ tựu trường sớm hơn, vào ngày 25/8. Các lớp còn lại sẽ tựu trường vào ngày 28/8.

Về lịch học, học kỳ I sẽ diễn ra từ ngày 8/9 đến trước ngày 10/1/2026, còn học kỳ II sẽ kéo dài từ ngày 12/1/2026 đến trước ngày 23/5/2026.

Năm học sẽ chính thức kết thúc trước ngày 31/5/2026.

Giáo dục thường xuyên

Các học viên giáo dục thường xuyên sẽ tựu trường vào ngày 29/8 (riêng với lớp 9, lớp 12 là ngày 22/8). Thời gian các học kỳ và kết thúc năm học tương tự như khối THCS và THPT.