IELTS công bố thay đổi lớn trong cách tổ chức thi tiếng Anh quốc tế

Thi IELTS trên thế giới sắp khác trước: Bài thi chuyển sang máy tính hoàn toàn (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Hệ thống bài thi International English Language Testing System (IELTS) vừa công bố cập nhật quan trọng về cách thức tổ chức kỳ thi trên toàn cầu.

Theo thông báo, từ giữa năm 2026, tất cả các bài thi IELTS sẽ được tổ chức trên máy tính và hình thức thi trên giấy sẽ không còn được cung cấp. Lộ trình triển khai cụ thể có thể khác nhau tùy từng thị trường.

Theo thông tin từ các đơn vị đồng sở hữu IELTS, ngày càng nhiều thí sinh lựa chọn thi IELTS trên máy tính.

Nghiên cứu của hệ thống IELTS cho thấy nhiều thí sinh ưa chuộng hình thức này nhờ một số lợi ích như: Nhận kết quả nhanh hơn, thường trong vòng 1-2 ngày; Đăng ký thi linh hoạt hơn, có thể đặt lịch muộn, thậm chí trước ngày đóng đăng ký chỉ 1 ngày; Nhiều ngày thi hơn, giúp thí sinh có thêm lựa chọn và sự linh hoạt.

Tính năng One Skill Retake cho phép thí sinh thi lại riêng một kỹ năng (nghe, nói, đọc hoặc viết) để cải thiện điểm số, thay vì phải thi lại toàn bộ bài thi.

Sau quá trình rà soát và đánh giá, các đối tác IELTS quyết định từ giữa năm 2026 tất cả bài thi IELTS sẽ được tổ chức trên máy tính.

Mặc dù vậy, IELTS cũng ghi nhận một số thí sinh vẫn thích viết tay câu trả lời. Vì vậy, tại một số địa điểm nhất định, hệ thống này sẽ triển khai tùy chọn “Writing on Paper”.

Với lựa chọn này, thí sinh có thể viết tay phần thi Writing trên giấy, trong khi các phần Listening và Reading vẫn thực hiện trên máy tính. Điều này giúp thí sinh tiếp tục tận dụng các lợi ích của bài thi trên máy tính như nhận kết quả nhanh.

Theo nghiên cứu của IELTS, hình thức Writing on Paper giúp một số thí sinh cảm thấy tự tin hơn khi làm bài, đồng thời không ảnh hưởng đến điểm số đạt được.

Thông báo cũng nhấn mạnh các thay đổi này không làm thay đổi bản thân bài thi IELTS. Những yếu tố sau vẫn được giữ nguyên: Cấu trúc bài thi, dạng câu hỏi, cách chấm điểm và đánh giá, việc công nhận kết quả IELTS bởi các trường đại học, chính phủ và tổ chức trên toàn thế giới.

IELTS cho biết các nghiên cứu so sánh điểm số giữa bài thi trên giấy trước đây và hình thức Writing on Paper cho thấy kết quả điểm số tương đương nhau, cả ở tổng điểm lẫn từng mức điểm (band).

Đối với bài thi Secure English Language Test (SELT) phục vụ mục đích xin thị thực của UK Visas and Immigration, kỳ thi này sẽ chỉ được tổ chức dưới dạng hoàn toàn số hóa.

Hệ thống IELTS cũng khẳng định kết quả của các bài thi trên giấy đã tổ chức trước đây không bị ảnh hưởng. Các chứng chỉ này vẫn có giá trị trong thời hạn khuyến nghị hai năm như quy định hiện hành.

Thông báo cho biết các đối tác IELTS sẽ tiếp tục rà soát và cải tiến dịch vụ để đáp ứng nhu cầu của người dự thi trong bối cảnh ngày càng nhiều thí sinh lựa chọn hình thức thi trên máy tính.

Tại Việt Nam, thay đổi này dự kiến không ảnh hưởng nhiều đến thí sinh vì hình thức thi IELTS trên giấy đã được dừng từ trước 29/3/2025.

Hồi đầu năm 2026, hàng loạt quốc gia, vùng lãnh thổ như Bahrain, Jordan, Bangladesh... thông báo ngừng tổ chức thi IELTS trên giấy, chuyển hoàn toàn sang hình thức thi trên máy tính, để tăng cường tính bảo mật cho thí sinh. Động thái trên được đưa ra sau khi đã phát hiện các vụ việc mua bán đề và đáp án thi trái phép liên quan đến hình thức thi trên giấy ở một số nước.

IELTS là kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh quốc tế ra đời từ năm 1989, do IDP, Hội đồng Anh và Cambridge English đồng sở hữu. Mỗi năm, hơn 2 triệu thí sinh trên thế giới tham gia kỳ thi này để phục vụ mục tiêu học tập, làm việc và định cư.