Lịch tựu trường và nghỉ lễ 2/9 của học sinh Hà Nội

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà vừa ký ban hành Quyết định số 4354/QĐ-UBND về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2024-2025 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo đó, toàn thành phố tổ chức khai giảng vào ngày 5/9. Học sinh các trường mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên tựu trường sớm nhất trước một tuần so với ngày tổ chức khai giảng. Riêng học sinh lớp 1 tựu trường sớm nhất trước 2 tuần so với ngày tổ chức khai giảng.

Học sinh lớp 1 được tựu trường sớm, có thể từ ngày 22/8 (Ảnh: Mỹ Hà).

Cũng theo khung kế hoạch thời gian năm học 2024-2025 của thành phố Hà Nội, các trường kết thúc học kỳ I trước ngày 18/1; học kỳ II trước ngày 31/5/2025. Học sinh lớp 5 và 9 được xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học, THCS trước 30/6/2025. Hà Nội cũng hoàn thành tuyển sinh đầu cấp (lớp 1, 6, 10) trước ngày 31/7.

Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 dự kiến diễn ra ngày 26 và 27/6.

Các ngày nghỉ lễ, tết trong năm thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn hằng năm.

Thời gian nghỉ phép năm của giáo viên được thực hiện trong thời gian nghỉ hè hoặc có thể được bố trí xen kẽ vào thời gian khác trong năm để phù hợp với đặc điểm cụ thể và kế hoạch thời gian năm học.

Cụ thể, quy định tại điều 112 Bộ luật Lao động năm 2019, từ năm 2021, người lao động có tất cả 11 ngày nghỉ lễ, tết và được hưởng nguyên lương.

Cụ thể: Tết Dương lịch nghỉ 1 ngày (ngày 1/1); Tết Nguyên đán nghỉ 5 ngày, Giỗ tổ Hùng Vương nghỉ 1 ngày (ngày 10/3 âm lịch), Chiến thắng 30/4 nghỉ 1 ngày - Quốc tế lao động nghỉ 1 ngày (ngày 1/5), Quốc khánh nghỉ 2 ngày (ngày 2/9 và 1 ngày liền kề trước hoặc sau).

Dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm 2024, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sẽ nghỉ 4 ngày, kéo dài từ thứ bảy (ngày 31/8) đến hết thứ ba (ngày 3/9).

