TPHCM kiểm tra chất lượng bữa ăn, điện, nước, cây xanh trong trường học

Ngày 12/9, ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, đã ký văn bản gửi Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Xây dựng, Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố cùng các quận, huyện, TP Thủ Đức về việc kiểm tra, đảm bảo an toàn trong trường học. Hiện nay, năm học 2023-2024 đã bắt đầu, học sinh tại TPHCM đã quay lại các trường học.

UBND TPHCM nhấn mạnh, việc đảm bảo cho học sinh có môi trường học tập an toàn luôn phải đặt lên hàng đầu.

Hơn 1,7 triệu học sinh tại TPHCM vừa tham gia lễ khai giảng năm học mới vào ngày 5/9 (Ảnh: Hải Long).

Chính quyền thành phố đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các quận, huyện, TP Thủ Đức quán triệt đến các cơ sở giáo dục trực thuộc và các cơ sở giáo dục trên địa bàn phải thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, nước, cây xanh trong trường học, nhất là mùa mưa.

Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố tăng cường kiểm tra chất lượng an toàn thực phẩm trong trường học có bếp ăn nội trú, bán trú hoặc đối với các cơ sở giáo dục ký hợp đồng cung cấp bữa ăn cho học sinh. Đơn vị được ký hợp đồng cung cấp bữa ăn phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Các cơ quan, đơn vị, trường học chịu trách nhiệm thường xuyên kiểm tra, chăm sóc và kịp thời có biện pháp xử lý phù hợp, nhằm đảm bảo an toàn lâu dài cho hệ thống cây xanh nằm trong khuôn viên quản lý.