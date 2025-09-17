Vụ suất ăn trường học bị tố không đảm bảo: Đầu bếp tố cáo đã nghỉ việc

Liên quan đến thông tin Trường Tiểu học T.V. bị tố hợp đồng với nhà cung cấp thực phẩm không đảm bảo chất lượng để phục vụ cơm bán trú cho học sinh mà báo Dân trí phản ánh, ngày 17/9, UBND tỉnh Lâm Đồng giao UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, làm rõ.

Tỉnh này yêu cầu phường Xuân Hương - Đà Lạt ngày 19/9 phải báo cáo kết quả xác minh về UBND tỉnh Lâm Đồng.

Học sinh Trường Tiểu học T.V. dùng cơm trưa hôm 16/9 (Ảnh: Minh Hậu).

Cùng ngày, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng thông tin, đơn vị cũng đã nhận được đơn của tập thể công dân, tố cáo Hiệu trưởng Trường Tiểu học T.V. ký kết hợp đồng với nhà cung cấp thực phẩm không đảm bảo chất lượng để phục vụ bữa ăn bán trú cho học sinh tại trường.

Hiện, Sở đã đề nghị UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt báo cáo về quá trình tiếp nhận, xử lý nội dung phản ánh.

Bà N.T.Q.N., Hiệu trưởng Trường Tiểu học T.V., cho biết, sự việc diễn ra trong năm học 2024-2025. Những người làm đơn tố cáo từng làm việc ở bộ phận bếp ăn của trường và đã thôi việc từ đầu năm học 2025-2026.

Về các nội dung được đề cập trong đơn tố cáo, vị Hiệu trưởng cho biết, lãnh đạo nhà trường đang làm việc với các cơ quan liên quan, hiện chưa có kết quả và từ chối cung cấp thêm thông tin.

Trưa 17/9, bộ phận bếp ăn Trường Tiểu học T.V. vẫn tổ chức cơm bán trú cho học sinh. Tuy nhiên, một số phụ huynh lo ngại suất ăn không đảm bảo nên đến trường đón học sinh về nhà.

Trước đó, Dân trí thông tin, trên mạng xã hội Facebook, tài khoản có tên “Nguyen Thanh” đăng tải các thông tin về việc một đơn vị cung cấp thực phẩm cho trường T.V. nhiều lần giao thịt bò, tôm, xương heo, bò viên không đảm bảo chất lượng.

Theo phản ánh, trong năm học 2024-2025, đơn vị cung cấp thực phẩm nhiều lần giao cho bộ phận bếp của trường T.V. 10kg xương heo bốc mùi, có dấu hiệu chuyển qua màu xanh; 35kg bò viên đông lạnh, bốc mùi, không có bao bì, nhãn mác; 60kg thịt heo và sau khi luộc, số thịt này có màu xanh đậm, mùi khác lạ; 50kg thịt bò thái sẵn bị ướt, bốc mùi…

Một góc Trường Tiểu học T.V. (Ảnh: Minh Hậu).

Liên quan các lần tiếp nhận thực phẩm có biểu hiện khác thường, những người trực tiếp làm tại bếp ăn của trường đã phản ánh lên hiệu trưởng nhà trường, đề nghị trả thực phẩm cho nhà cung cấp hoặc tiêu hủy để đảm bảo an toàn cho học sinh.

Tuy nhiên, lãnh đạo nhà trường không đưa ra các phương án xử lý quyết liệt khiến bộ phận nhà bếp lo lắng.

Năm học 2024-2025, Trường Tiểu học T.V. thực hiện cơm bán trú cho 720 học sinh (Ảnh: Minh Hậu).

Theo nguồn tin của phóng viên Dân trí, trong năm học 2024-2025, Trường Tiểu học T.V. thực hiện bán trú cho 720 học sinh.

Để đảm bảo bữa ăn, nhà trường đã ký hợp đồng với 5 nhà cung cấp thực phẩm khác nhau.