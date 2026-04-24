Kỷ luật cảnh cáo giáo viên phạt học sinh tự chích kim tiêm vào tay

Thông tin trên được Ủy ban nhân dân phường Bến Cát, TPHCM cho biết chiều 24/4.

Theo báo cáo kết quả xử lý vụ việc giáo viên Trường Tiểu học Lương Thế Vinh, cô giáo có hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo là bà L.T.M., giáo viên dạy lớp 3.

Hội đồng kỷ luật viên chức của nhà trường xác định bà L.T.M. đã vi phạm quy định về quy tắc ứng xử của nhà giáo theo Thông tư số 03/2026/TT-BGDĐT, đồng thời vi phạm quy định tại Điều lệ trường tiểu học ban hành kèm Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT.

Sau khi xem xét, Hội đồng thống nhất đề nghị áp dụng hình thức kỷ luật cảnh cáo đối với giáo viên này.

Theo báo cáo, trong quá trình xem xét kỷ luật, Hội đồng cũng ghi nhận một số tình tiết giảm nhẹ.

Cụ thể, bà M. vi phạm lần đầu, đã tự giác nhận trách nhiệm và xin lỗi phụ huynh sau khi xảy ra sự việc. Giáo viên này có hoàn cảnh gia đình khó khăn, chồng là công nhân, đang nuôi 2 con nhỏ.

Liên quan đến các học sinh, kết quả xét nghiệm cho thấy 5 em đều âm tính với bệnh truyền nhiễm; hiện sức khỏe và tâm lý ổn định, đi học bình thường.

Bên cạnh hình thức kỷ luật, Ban Giám hiệu nhà trường đã phân công nữ giáo viên này phụ trách Phòng Thiết bị.

Nhà trường cũng tổ chức họp Hội đồng sư phạm để thông báo kết quả xử lý, đồng thời mời phụ huynh của 5 học sinh liên quan đến làm việc. Theo báo cáo, tất cả phụ huynh đều thống nhất với hình thức kỷ luật đã áp dụng.

UBND phường Bến Cát thống nhất với kết quả xử lý của nhà trường, đồng thời yêu cầu Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Lương Thế Vinh thông báo hình thức kỷ luật đến phụ huynh lớp; phối hợp theo dõi sức khỏe, tâm lý của 5 học sinh liên quan.

Nhà trường cũng được yêu cầu tiếp tục quán triệt cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện nghiêm các quy định của Luật Giáo dục, quy tắc ứng xử của nhà giáo và các quy định pháp luật liên quan.

Đối với Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND phường yêu cầu tham mưu xem xét trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị liên quan đến vụ việc, đồng thời tăng cường quán triệt các trường trên địa bàn thực hiện nghiêm quy định về đạo đức nhà giáo.

Trước đó, như Dân trí đã phản ánh, 5 học sinh lớp 3.6 vi phạm quy định nhà trường bị cô giáo chủ nhiệm yêu cầu tự cầm kim tiêm chích vào tay . Sự việc được phát hiện khi có phụ huynh phản ánh.