Vụ phạt học sinh tự chích kim tiêm: Đuổi việc hay xem xét truy tố hình sự?

Sự phẫn nộ, bàng hoàng và những câu hỏi về trách nhiệm pháp lý là dòng cảm xúc chủ lưu trước một hành vi được cho là "không thể hình dung nổi" trong môi trường sư phạm.

"Sự man rợ núp bóng răn đe"

Đó là nhận định chung của rất nhiều bạn đọc khi theo dõi diễn biến vụ việc. Độc giả Nguyen Nguyen thốt lên đầy chua xót: "Lần đầu tiên trong đời thấy hình phạt này!".

Đồng quan điểm, bạn đọc Hải Phạm Quang chia sẻ dưới góc độ tâm lý: "Tôi là người lớn mà mỗi lần tiêm vẫn thấy sợ. Đừng nói trẻ nhỏ, mỗi lần đưa con đi tiêm thấy nó khóc thét mà nhói lòng. Vậy mà ở đây, 5 cháu nhỏ bị bắt tự cầm kim tiêm chính mình. Đau thật sự!".

Không chỉ dừng lại ở cảm xúc, nhiều bạn đọc đặt câu hỏi về tư duy của một người có trình độ đại học.

Bạn đọc Ngãi Pham Van thẳng thắn: "Không hiểu cô này nghĩ kiểu gì? Kiến thức cơ bản về lây truyền qua đường máu mà trình độ đại học lại không biết?".

Trong khi đó, độc giả Ngô Gia Bảo và Nhieu Mai Van lại lo ngại về sức khỏe tinh thần của giáo viên, đề xuất cần kiểm tra lại hồ sơ sức khỏe và đời sống của cô giáo L.N.M. - người áp dụng hình thức phạt học sinh tự chích kim tiêm vào tay - để tìm nguyên nhân gốc rễ trước khi xử lý.

Nỗi lo phơi nhiễm và lỗ hổng an toàn y tế

Vấn đề khiến bạn đọc lo lắng nhất chính là nguy cơ lây nhiễm chéo. Nhắc lại câu chuyện hàng trăm trẻ nhỏ ở Pakistan nhiễm HIV do dùng chung kim tiêm, độc giả Mr. Kính đặt câu hỏi: "Nếu lỡ có cháu nào bị thì cô đền bằng gì? Xin lỗi hay sao?".

Độc giả có địa chỉ mhbpmf54q4@privaterelay.appleid.com lo ngại: "Nếu dẫn đến trường hợp xấu như phơi nhiễm HIV hay viêm gan B, cô giáo có phải chịu trách nhiệm trước pháp luật không? Đây không còn là vấn đề riêng của nhà trường nữa".

"Ra khỏi ngành" hay "Truy tố hình sự"?

Về hình thức xử lý, một làn sóng quyết liệt yêu cầu loại bỏ giáo viên này khỏi môi trường giáo dục.

Các độc giả Nam Nguyễn Đăng, Mười Trần, Ton Thiện Anh, Khanh Nguyen My… đều thống nhất quan điểm: "Cần sa thải ngay, môi trường giáo dục không phù hợp với người như vậy".

Gay gắt hơn, nhiều ý kiến cho rằng cần sự can thiệp của pháp luật.

Bạn đọc Đời đơn giản và MP169 đề nghị truy tố hình sự vì hành vi hành hạ người khác. Đặc biệt, độc giả Bskhai Dinh phân tích: "Đây là vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng, có thể cấu thành tội danh hình sự. Cơ quan chức năng cần vào cuộc ngay để đảm bảo an toàn học đường".

Đồng tình với việc xử lý mạnh tay, bạn đọc Bean đề xuất 3 bước: Đuổi việc vĩnh viễn, phạt tiền hành chính và xem xét bổ sung tội danh vào luật hình sự nếu chưa có.

Tuy nhiên, giữa dòng dư luận sục sôi, vẫn có ý kiến mong muốn sự bao dung nhất định. Độc giả Duong Thanh cho rằng: "Vi phạm của cô là nghiêm trọng nhưng nên cho cô một cơ hội bằng hình thức xử lý kỷ luật hợp tình".

Bên cạnh đó, cũng có một số ý kiến cho rằng cần đánh giá toàn diện nguyên nhân, hoàn cảnh trước khi đưa ra hình thức kỷ luật cuối cùng.

Khép lại dòng dư luận, câu hỏi của bạn đọc Hien Nguyen như một lời đúc kết đầy sức nặng về giá trị cốt lõi của nghề giáo: "Điều quan trọng nhất của giáo dục là gì? Đó chính là Người giáo dục".

Sự việc là bài học đắt giá không chỉ cho riêng Trường Tiểu học Lương Thế Vinh mà cho toàn ngành giáo dục trong việc giám sát đạo đức và hành vi của những người đứng trên bục giảng.

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, dư luận bàng hoàng trước sự việc 5 học sinh lớp 3 tại Trường Tiểu học Lương Thế Vinh (phường Bến Cát, TPHCM) bị giáo viên chủ nhiệm phạt bằng cách yêu cầu các em tự dùng kim tiêm chích vào tay mình vì vi phạm nội quy lớp học.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, nhà trường đã tạm đình chỉ công tác đối với giáo viên liên quan và khẩn trương phối hợp cùng phụ huynh để chăm sóc sức khỏe cho các em.

Kết quả xét nghiệm máu bước đầu cho thấy chỉ số sức khỏe của cả 5 em đều bình thường, chưa ghi nhận dấu hiệu viêm nhiễm hay bất thường về bệnh lý truyền nhiễm. Tuy nhiên, vẫn cần theo dõi lâu dài.

Theo Luật Giáo dục, giáo viên không được xúc phạm danh dự, thân thể của người học. Tùy mức độ, có 4 hình thức kỷ luật nếu vi phạm, gồm khiển trách, cảnh cáo, cách chức hoặc buộc thôi việc.