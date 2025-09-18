“Khai tử” đình chỉ học, kỷ luật nặng nhất với học sinh là viết kiểm điểm
(Dân trí) - Học sinh vi phạm kỷ luật chỉ bị nhắc nhở, phê bình, cao nhất là viết bản kiểm điểm, thay vì đình chỉ học như hiện nay.
Quy định này vừa được Bộ GD&ĐT chính thức ban hành tại Thông tư về khen thưởng và kỷ luật học sinh, có hiệu lực từ ngày 31/10. Thông tư mới sẽ thay thế cho Thông tư 08 hướng dẫn về việc khen thưởng và thi hành kỷ luật học sinh các trường phổ thông có từ năm 1988, cách đây gần 40 năm.
Theo thông tư mới, biện pháp kỷ luật đối với học sinh tiểu học là nhắc nhở và yêu cầu xin lỗi.
Đối với học sinh ngoài đối tượng học sinh tiểu học, có 3 hình thức gồm: Nhắc nhở; phê bình; yêu cầu viết bản tự kiểm điểm.
Như vậy, so với Thông tư 08 và các quy định trước đó, việc tạm dừng học và đình chỉ học đối với học sinh bị bãi bỏ.
Học sinh bị kỷ luật nếu vi phạm Luật Giáo dục, nội quy của trường hoặc cơ quan chức năng.
Các hành vi được chia thành 3 mức độ: Vi phạm có tác hại đến bản thân học sinh (mức độ 1), vi phạm có ảnh hưởng tiêu cực trong phạm vi nhóm, lớp (mức 2), vi phạm có ảnh hưởng tiêu cực trong phạm vi nhà trường (mức 3).
Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, giáo viên, nhân viên căn cứ tính chất, hậu quả của hành vi vi phạm để xác định mức độ vi phạm.
Bên cạnh hình thức kỷ luật, thông tư cũng đề ra những hoạt động hỗ trợ khắc phục hành vi gồm: khuyên bảo, động viên, theo dõi, tư vấn, hỗ trợ, yêu cầu tham gia một số hoạt động tư vấn học đường, công tác xã hội trong trường…
Khi bản dự thảo thông tư được công bố hồi tháng 5, nhiều giáo viên, phụ huynh đã bày tỏ sự lo lắng. Họ cho rằng nếu chỉ dừng ở nhắc nhở hay viết bản kiểm điểm sẽ không đủ sức răn đe với những học trò ngỗ nghịch, cá biệt. Họ lo ngại thiếu đi những công cụ nghiêm khắc hơn để giáo dục các em.
Các biện pháp kỷ luật cụ thể như sau:
Nhắc nhở là việc cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, giáo viên, nhân viên trong nhà trường dùng lời nói trực tiếp với học sinh có hành vi vi phạm để lưu ý, rút kinh nghiệm, điều chỉnh hành vi.
Phê bình là việc hiệu trưởng, giáo viên chủ nhiệm dùng lời nói trực tiếp nghiêm khắc phân tích, đánh giá hành vi vi phạm để học sinh nhận thức được hậu quả và có biện pháp khắc phục, điều chỉnh hành vi.
Xin lỗi là việc học sinh dùng lời nói thừa nhận hành vi vi phạm, nhận thức rõ cái sai của hành vi, bày tỏ sự hối tiếc về việc đã làm, mong muốn được tha thứ và khắc phục hậu quả đối với cá nhân, tập thể mà học sinh gây ra lỗi.
Viết bản tự kiểm điểm là việc học sinh tự thừa nhận hành vi vi phạm bằng văn bản, nhận thức rõ cái sai của hành vi, bày tỏ sự hối tiếc về việc đã làm, mong muốn được tha thứ và cam kết rút kinh nghiệm, khắc phục hậu quả đối với cá nhân, tập thể mà học sinh gây ra lỗi.