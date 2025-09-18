Học sinh nhiều nước ở lại trường sau 15h30 phải đóng thêm tiền

Học sinh tiểu học các nước tan học lúc mấy giờ?

Tại Anh, học sinh tiểu học vào lớp lúc 8h30-9h và tan học lúc 15h-15h30. Sau khung giờ này, trường tổ chức câu lạc bộ có thu phí để trông giữ học sinh chờ bố mẹ tới đón

Tại Pháp, học sinh tiểu học vào lớp lúc 8h30 và tan học lúc 15h15. Riêng thứ tư, học sinh chỉ học nửa ngày, ra về từ 12h30.

Tại Đức, học sinh vào lớp khá sớm so với khu vực châu Âu, bắt đầu từ 7h30 đến 8h.

Với những trường tiểu học học nửa ngày và không có dịch vụ bán trú, giờ tan học là 11-12h. Với những trường học nửa ngày và có bán trú, giờ tan học là 14h-15h. Sau giờ này, học sinh có thể tham gia chương trình chăm sóc sau giờ học, được giáo viên hướng dẫn làm bài tập về nhà, bố mẹ trả phí.

Học sinh tại Úc trong một hoạt động ngoài trời (Ảnh: AEAS).

Với loại hình trường học 2 buổi/ngày, giờ tan học là 16-17h. Học sinh làm bài tập về nhà, học âm nhạc, kịch nghệ, thể thao… Ngân sách địa phương chi trả cho buổi 2. Kiểu trường học 2 buổi/ngày đang dần phổ biến hơn tại Đức.

Tại Hàn Quốc, Nhật Bản, giờ tan học của học sinh tiểu học là 15h.

Tại Thái Lan, học sinh vào học lúc 8h sáng và ra về lúc 15h30.

Tại Mỹ, chị Nguyễn Vân An (41 tuổi, sống tại Texas) cho biết, tuỳ theo bang và học khu mà giờ tan học của học sinh sẽ là 14h hoặc 15h, không muộn hơn 15h.

Tại Úc, chị Phạm Thu Phương (42 tuổi, sống tại Melbourne) cho biết, tuỳ theo từng trường mà học sinh vào học lúc 8h45 hoặc 9h, tan học lúc 15h hoặc 15h30. Các trường có câu lạc bộ trông trẻ trước và sau giờ học, có thu tiền.

Ngoài ra, với các môn ngoại khoá như âm nhạc, tuỳ theo bang mà học sinh được miễn phí hay phải đóng tiền.

“Trường công ở Melbourne không dạy âm nhạc chính khoá, nếu phụ huynh muốn cho con học thì phải đóng tiền. Ngược lại, ở Perth, chương trình âm nhạc là miễn phí. Trường còn mời những giáo viên giỏi nhất về dạy cho học sinh”, chị Phương nói.

Tại sao học sinh Việt Nam tan học lúc 15h30?

Quy định về số tiết dạy tối đa của giáo viên và quy định về số tiết học tối đa của chương trình giáo dục phổ thông theo công văn 4567 hướng dẫn học 2 buổi/ngày là hai căn cứ để xác định thời gian biểu học tập tại các trường.

Về thời lượng, tiểu học học tối thiểu 9 buổi/tuần, 1 ngày không quá 7 tiết, 1 tiết 35 phút. Cấp THCS và THPT học tối thiểu 5 ngày/tuần và tối đa 11 buổi/tuần, 1 ngày không quá 7 tiết, mỗi tiết 45 phút.

Học sinh Trường Tiểu học Trưng Vương, Thái Nguyên (Ảnh: Quyết Thắng).

Như vậy, với việc giờ học buổi sáng bắt đầu từ 7h30-8h, giờ tan học buổi chiều muộn nhất là 15h-15h30.

Để kéo dài thời gian học đến 16h-17h giúp phụ huynh tiện đón con, nhà trường phải xếp thêm tiết học ngoài chương trình bắt buộc. Tiết dạy thêm này thuộc nhóm dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục, không thuộc nội dung được miễn học phí.

“Dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục là dịch vụ được tổ chức để tạo điều kiện thuận lợi, nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục đáp ứng nhu cầu phát triển toàn diện của người học và hoạt động của cơ sở giáo dục nhưng không được ngân sách nhà nước đảm bảo hoặc chưa được cấu thành trong học phí”, theo định nghĩa trong Nghị định 238 của Chính phủ ban hành ngày 3/9/2025.

Các dịch vụ hỗ trợ này bao gồm: dịch vụ ăn uống, bán trú; dịch vụ đưa đón người học; dịch vụ y tế học đường; dịch vụ tư vấn tâm lý, hướng nghiệp, trải nghiệm hướng nghiệp; dịch vụ thư viện; dịch vụ công nghệ, học tập số; hoạt động ngoại khóa, kỹ năng sống; dịch vụ trông giữ, chăm sóc ngoài giờ; dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục khác.

Như vậy, khi xếp thêm tiết học ngoài chương trình bắt buộc, nhà trường phải trả thù lao cho người dạy (có thể là giáo viên trong trường hoặc thuê ngoài). Tiền chi trả hoặc do ngân sách địa phương cấp, hoặc xã hội hoá, hoặc thoả thuận đóng góp với phụ huynh.

Khi địa phương chưa cấp ngân sách, nhà trường chưa có cơ chế để xã hội hoá, hoặc chưa thoả thuận đóng góp với phụ huynh, trường không thể tổ chức thêm tiết học cuối buổi.

Do vậy, việc yêu cầu nhà trường phải giữ học sinh đến 16-17h nhưng không chi trả cho các dịch vụ hỗ trợ như tiết học ngoại khoá hay trông giữ trẻ dường như là không phù hợp với các quy định hiện nay.