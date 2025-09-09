Hướng dẫn triển khai phụ cấp ưu đãi cho giáo viên dạy học sinh khuyết tật

Chiều 9/9, ông Thái Văn Thành, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, cho biết Sở đã ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi đối với giáo viên dạy học sinh khuyết tật theo phương thức hòa nhập trong năm học 2025-2026.

Theo quy định, nhà giáo (giáo viên, giảng viên) được phân công trực tiếp giảng dạy tại lớp có ít nhất một học sinh khuyết tật sẽ được hưởng phụ cấp ưu đãi.

Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An (Ảnh: Quang Dũng).

Mức phụ cấp được tính theo công thức: Phụ cấp ưu đãi = Tiền lương 1 giờ dạy x 0,2 x tổng số giờ thực tế giảng dạy ở lớp có học sinh khuyết tật.

Trong đó, tiền lương 1 giờ dạy được xác định theo Thông tư 07, gồm mức lương theo ngạch bậc, phụ cấp lương và hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có). Định mức tiết dạy của giáo viên mầm non và phổ thông áp dụng theo các thông tư mới ban hành.

UBND các xã, phường có trách nhiệm chỉ đạo các cơ sở giáo dục lập dự toán kinh phí và danh sách giáo viên thụ hưởng gửi phòng văn hóa - xã hội để tổng hợp, trình Sở Tài chính phê duyệt trước ngày 30/9. Sau khi được cấp kinh phí, các trường phải hoàn thiện hồ sơ và chi trả kịp thời cho giáo viên theo quy định.

Thủ trưởng các cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm trong việc bố trí, phân công giáo viên giảng dạy học sinh khuyết tật, đồng thời đảm bảo tính chính xác, trung thực của hồ sơ phụ cấp.

Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cũng đề nghị UBND các xã, phường chỉ đạo triển khai nghiêm túc, đúng tiến độ…

“Nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc cần kịp thời báo cáo để được tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết...", ông Thành nhấn mạnh.