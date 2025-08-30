Huế xây dựng 2 trường nội trú liên cấp tại các xã miền núi A Lưới

Thành phố Huế đã khởi công 2 dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã A Lưới 3 và A Lưới 4, thuộc huyện miền núi A Lưới (cũ). Đây là một phần trong kế hoạch tổng thể nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và cơ sở vật chất cho con em đồng bào dân tộc thiểu số.

Tại xã A Lưới 3, dự án trường phổ thông nội trú liên cấp sẽ được xây dựng mới tại thôn Căn Sâm, với tổng diện tích gần 5 ha.

Lãnh đạo thành phố Huế thực hiện nghi thức khởi công hai dự án xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã miền núi A Lưới (Ảnh: Ngọc Hiếu).

Ngôi trường này dự kiến đáp ứng nhu cầu học tập cho khoảng 1.527 học sinh, bao gồm các khối lớp học, phòng bộ môn, thư viện, nhà đa năng, ký túc xá, bếp ăn, nhà công vụ giáo viên, sân thể thao và các hạng mục phụ trợ.

Song song đó, dự án cũng sẽ nâng cấp, cải tạo Trường Tiểu học Hồng Thái và Trường Tiểu học Hồng Thượng, phục vụ hơn 500 học sinh tiểu học bán trú. Tổng mức đầu tư cho dự án này là 232 tỷ đồng.

Ở xã A Lưới 4, dự án trường nội trú liên cấp sẽ được triển khai trên diện tích gần 5 ha, phục vụ 1.842 học sinh. Dự án bao gồm việc xây dựng mới trường trung tâm và nâng cấp, cải tạo hai điểm trường hiện có tại thôn A Roàng 2 và Ka Roòng - A Hơ. Tổng mức đầu tư cho dự án tại A Lưới 4 là hơn 278 tỷ đồng.

Cả 2 dự án trọng điểm này dự kiến sẽ hoàn thành trước tháng 8/2026, sẵn sàng đón học sinh vào năm học 2026-2027.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Huế, nhấn mạnh tầm quan trọng của các dự án này.

Ông khẳng định, đây là những công trình mang tính chiến lược, không chỉ đáp ứng nhu cầu học tập, sinh hoạt an toàn, đầy đủ cho con em đồng bào vùng miền núi mà còn góp phần nâng cao dân trí, tạo nguồn cán bộ là người dân tộc, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội gắn liền với củng cố quốc phòng - an ninh.

Lãnh đạo thành phố Huế cam kết sẽ chỉ đạo quyết liệt, huy động tối đa nguồn lực để đảm bảo dự án hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng.

Theo UBND thành phố Huế, 2 dự án trên là một phần trong kế hoạch lớn hơn, bao gồm việc xây dựng mới 4 trường bán trú, nội trú liên cấp tại trung tâm các xã A Lưới 1, A Lưới 3, A Lưới 4 và A Lưới 5.

Đồng thời, thành phố cũng sẽ nâng cấp, cải tạo, mở rộng trường THCS Dân tộc nội trú hiện có tại xã A Lưới 2 thành trường liên cấp nội trú.

Ngoài ra, 12 trường Tiểu học, THCS hiện có tại 5 xã miền núi biên giới cũng sẽ được đầu tư nâng cấp, cải tạo để duy trì việc dạy học.

Tổng vốn đầu tư dự kiến cho toàn bộ các dự án xây mới, nâng cấp, cải tạo, mở rộng trường học trên địa bàn 5 xã biên giới này lên đến khoảng 1.200 tỷ đồng.