Hơn 800 giảng viên bị trả thiếu lương suốt 8 năm

Vụ việc khiến dư luận lo ngại về tình trạng nợ lương, chậm lương vẫn tồn tại trong nhiều trường đại học ở nước này.

Tin từ Đại học Adelaide (Úc), sai sót được phát hiện trong quá trình rà soát lại việc chi trả lương, sau khi nhiều cơ sở giáo dục khác cũng ghi nhận vi phạm tương tự. Các sai phạm này xảy ra trong khoảng thời gian từ tháng 3/2017 đến tháng 5/2025.

Theo báo cáo kiểm toán, 838 giảng viên có trình độ tiến sĩ hoặc tham gia giảng dạy các học phần đã bị trả thiếu tổng cộng khoảng 1,25 triệu đô la Úc.

Đại diện Đại học Adelaide cho biết: “Mặc dù con số này chiếm chưa đến 0,05% tổng quỹ lương trong thời gian đó, nhưng đây vẫn là sai sót nghiêm trọng”. Nhà trường gửi lời xin lỗi và cho biết đang khẩn trương hoàn trả số tiền còn thiếu cho các giảng viên liên quan.

Khuôn viên Đại học Adelaide (Ảnh: Đại học Adelaide).

Trường đã báo cáo vụ việc với Fair Work Ombudsman (FWO - Cơ quan giám sát việc làm công bằng) và cam kết tiếp tục rà soát, hoàn thiện quy trình quản lý. “Nếu phát hiện thêm trường hợp tương tự, chúng tôi sẽ chủ động liên hệ và khắc phục ngay”, đại diện trường cho biết.

FWO xác nhận, đang tiến hành điều tra vụ việc và đề nghị các trường có sai phạm phối hợp đầy đủ trong quá trình làm việc. Cơ quan này cũng khuyến khích những người từng làm việc tại Đại học Adelaide liên hệ trực tiếp nếu có thắc mắc về quyền lợi của mình.

Từ năm 2022, FWO đã tăng cường xử lý các vi phạm trong việc chi trả thu nhập cho giảng viên và nhân viên tại các trường đại học. Đến nay, cơ quan đã ký các cam kết có giá trị pháp lý với nhiều trường, gồm Đại học Sydney, Đại học Công nghệ Sydney, Đại học Newcastle, Đại học La Trobe, Đại học Melbourne, Đại học Charles Sturt và Đại học Griffith.

FWO cũng thắng kiện Đại học Melbourne và đang tiếp tục khởi kiện Đại học New South Wales.

Gần đây, Đại học Wollongong đã hoàn trả 6,6 triệu đô la Úc cho hơn 5.000 nhân viên sau khi bị phát hiện trả thiếu lương.

Huyền Trang