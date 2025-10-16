Thực hư thông tin người đàn ông lừa đón học sinh để bắt cóc

Ngày 16/10, đại diện Trường Tiểu học Lê Quý Đôn, xã Đăk Tô, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc người đàn ông lừa được phụ huynh nhờ đến đón con nhằm bắt cóc học sinh trước cổng trường là không đúng sự thật.

Nhiều ngày nay, trên mạng xã hội Facebook lan truyền thông tin và hình ảnh về đoạn nhắc nhở trong nhóm Zalo với nội dung: “Một người đàn ông đi xe máy đứng trước cổng trường vào giờ tan tầm. Người này lừa là được bố, mẹ nhờ đến trường để đón học sinh về. Tin lời, học sinh đã lên xe của người đàn ông ngồi thì được một phụ huynh khác phát hiện.

Giáo viên chủ nhiệm nhắc nhở, bố, mẹ nên dặn dò học sinh không được ra cổng trường khi chưa có phụ huynh đến đón. Bố, mẹ học sinh chưa đến đón cần gọi cho giáo viên chủ nhiệm”.

Trường Tiểu học Lê Quý Đôn, xã Đăk Tô (Ảnh: Chí Anh).

Thông tin nêu trên được cho là xảy ra tại Trường Tiểu học Lê Quý Đôn, xã Đăk Tô. Nhiều tài khoản Facebook đã chia sẻ cùng với lời cảnh báo "nạn bắt cóc lộng hành quá".

Bà Nguyễn Thị Hương Giang, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Quý Đôn, cho biết, nhà trường đã mời phụ huynh đăng tải thông tin trên đến làm việc và báo với công an để có hướng xác minh thêm.

"Sau khi làm việc, phụ huynh thừa nhận đã đăng thông tin sai sự thật do chưa hiểu nội dung nhắc nhở của nhà trường và đã gỡ bỏ thông tin", bà Giang nói.