Thi lớp 10 Hà Nội: Gần 400 thí sinh bỏ thi môn ngữ văn, 1 em bị đình chỉ

Số liệu từ Sở GD&ĐT Hà Nội, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập năm học 2026-2027 có 124.082 thí sinh đăng ký dự thi.

Trong buổi thi môn ngữ văn sáng 30/5, toàn thành phố có 123.692 thí sinh dự thi, đạt tỷ lệ 99,69%. Như vậy, có 390 thí sinh vắng mặt.

Kỳ thi được tổ chức tại 224 điểm thi với 5.300 phòng thi chính thức và 385 phòng thi dự phòng.

Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết có 5 thí sinh được hỗ trợ làm bài thi do vấn đề sức khỏe, cần hỗ trợ y tế. Trong khi đó, không có cán bộ coi thi nào vi phạm quy chế.

Tuy nhiên, ghi nhận 1 trường hợp thí sinh vi phạm quy chế thi do mang điện thoại vào phòng thi. Thí sinh này đã bị xử lý theo quy định.

Theo đánh giá của Sở GD&ĐT Hà Nội, tính đến 9h50 sáng 30/5, các điểm thi trên địa bàn thành phố diễn ra bình thường, an toàn, nghiêm túc và thực hiện đúng quy chế thi.

Chiều nay, các thí sinh tiếp tục dự thi môn ngoại ngữ với thời gian làm bài 60 phút. Sáng 31/5, thí sinh sẽ hoàn thành môn thi cuối cùng là toán, thời gian làm bài 120 phút.

Năm học 2026-2027, Hà Nội có gần 125.000 học sinh đăng ký dự thi lớp 10 công lập. Toàn thành phố tuyển khoảng 82.700 chỉ tiêu vào các trường THPT công lập, tương đương tỷ lệ trúng tuyển khoảng 56,3%.