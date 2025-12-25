Cháu khoe ông ngoại có hai bằng đại học hàng đầu, bí mật đặc biệt phía sau

Thời gian qua, nhiều tấm bằng thế hệ cha ông được con cháu “lôi ra khỏi tủ” đưa lên mạng xã hội tạo thành một trào lưu được nhiều người ủng hộ, hưởng ứng.

Giữa nhiều bài đăng khoe trình độ học vấn của thế hệ cha ông trên một diễn đàn, bình luận của một tài khoản gây chú ý khi tiết lộ thông tin và hình ảnh về người ông tốt nghiệp hai bằng đại học top khoảng 60 năm về trước, ngay trong thời chiến.

Ông Mai Đăng Bá, ông ngoại của Thăng sở hữu hai bằng đại học top đầu từ khoảng 60 năm trước (Ảnh: C.T).

Người sở hữu hai tấm bằng đại học được nhắc đến là ông Mai Đăng Bá, ông ngoại của Đặng Mai Công Thăng, 23 tuổi, quê ở Khánh Hoà, đang học tại TPHCM.

Ông ngoại của Thăng sinh năm 1931, sở hữu bằng Đại học Sinh ngữ do Bộ Giáo dục cấp năm 1964 và bằng tốt nghiệp của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội năm 1968. Sau này, ông từng giữ chức vụ Giám đốc Công ty Sơn Á Đông, thuộc Cục Hóa chất Việt Nam.

Ông ngoại và Thăng ngày bé (Ảnh: C.T).

Sống với ông từ bé, trong ký ức tuổi thơ của Thăng là hình ảnh hàng ngày ông đi xích lô đến trường đón cháu. Khi đó, Thăng chỉ nghe ông kể, có thời gian ông là thông dịch viên cho đoàn thực tập sinh Việt Nam sang Trung Quốc.

Đặc biệt, Thăng cho hay đến khi ông mất vào đầu năm nay, khi gia đình dọn dẹp lại tủ đồ đạc của ông thì nhiều người trong gia đình mới biết ông sở hữu hai tấm bằng đại học.

Không chỉ vậy, nhiều thành tích cá nhân, vị trí của ông cũng chỉ khi ông qua đời, qua bài điếu văn thì nhiều người, có cả con cháu mới hay biết.

Ông Mai Đăng Bá, người sở hữu hai tấm bằng đại học top đầu cùng con cháu trong gia đình (Ảnh: C.T).

Còn trước đó, dù Thăng sống với ông từ bé nhưng gần như ông không bao giờ nói về quá trình học tập hay bằng cấp của mình. Tất cả giấy khen, bằng cấp ông đều khoá trong tủ, không treo trong nhà.

Nhìn lại lối sống, tính cách của ông và qua lời kể từ bố mẹ, Thăng hiểu rằng ông không muốn con cháu “nhìn vào mình” để rồi áp lực hay phải sống theo cuộc đời của ông. Ông giữ quan điểm giáo dục nuôi dạy con cháu là không áp đặt, không so sánh, không khoe thành tích.

Ông chỉ động viên con cháu cố gắng học, cố gắng làm. Ai có thực lực đến đâu thì làm đến đó, làm hết sức mình chứ không bao giờ nói mình giỏi, mình "thế này thế kia" để con cháu phải học theo.

Sau này con cháu trong gia đình không ai theo nghề nghiệp hay con đường học thuật của ông, nhưng họ học được nhiều giá trị về tinh thần, cách sống ông để lại.

Thăng chia sẻ, quan điểm của ông ngoại mình là không khoe bằng cấp, thành tích tránh gây áp lực cho con cháu (Ảnh: C.T).

Thăng cũng chia sẻ thêm, ông ngoại mình là em trai của danh nhân, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Mai Đăng Chơn, nguyên Phó bí thư Đặc khu ủy Quảng Đà, Phó chính ủy Mặt trận 4.