Học sinh vào lớp 1, lớp 6 ở TPHCM cần lưu ý gì khi nộp hồ sơ?

Theo đó, Sở GD&ĐT TPHCM yêu cầu các đơn vị phối hợp chặt chẽ với Sở trong quản lý và xác thực dữ liệu tuyển sinh, đảm bảo thống nhất với cơ sở dữ liệu ngành giáo dục và hệ thống dữ liệu dân cư quốc gia.

Thông tin cần được cập nhật đầy đủ gồm số lượng trẻ trong độ tuổi đi học và dữ liệu cư trú của học sinh thông qua hệ thống VNeID, đảm bảo tính chính xác, hợp lệ và đồng bộ.

Năm học 2026-2027, tuyển sinh đầu cấp tại TPHCM sẽ được thực hiện hoàn toàn trực tuyến tại địa chỉ: https://tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn.

Việc tuyển sinh được yêu cầu thực hiện đúng chỉ tiêu và quy hoạch phát triển mạng lưới trường lớp, hạn chế quá tải và không vượt quy mô cho phép.

Toàn bộ quy trình tuyển sinh phải đảm bảo công bằng, khách quan, công khai và minh bạch; không để xảy ra tiêu cực, can thiệp trái quy định.

Đồng thời, Sở GD&ĐT TPHCM yêu cầu các đơn vị bảo mật tuyệt đối thông tin cá nhân của học sinh và phụ huynh.

Đặc biệt, Sở GD&ĐT TPHCM nhấn mạnh, các địa phương không yêu cầu phụ huynh cung cấp hồ sơ hoặc giấy tờ bổ sung nếu thông tin đã được xác thực trên hệ thống VNeID, trừ trường hợp cần đối chiếu hoặc theo quy định pháp luật.

Trước đó, theo văn bản hướng dẫn xác minh thông tin cư trú, Sở GD&ĐT TPHCM lưu ý đối với trẻ vào lớp 1, học sinh vào lớp 6, các đơn vị tổ chức tuyển sinh nghiêm túc ứng dụng định danh điện tử (VNeID) trong rà soát chỗ ở hiện tại của học sinh.

Trường hợp thông tin nơi ở hiện tại và dữ liệu cá nhân trên ứng dụng VNeID đã được xác nhận là chính xác, các đơn vị tuyệt đối không được yêu cầu người dân nộp thêm bất kỳ giấy tờ (CT01, CT07, CT08…), minh chứng hoặc hồ sơ bổ sung nào về cư trú, nhằm đảm bảo đơn giản hóa thủ tục hành chính theo quy định.

Theo kế hoạch dự kiến của Sở GD&ĐT TPHCM, kế hoạch tuyển sinh năm học 2026-2027 từ ngày 1/1/2026 đến ngày 31/8/2026 gồm 4 giai đoạn: Rà soát và đánh giá gồm các nội dung thống kê dữ liệu học sinh toàn thành; ban hành kế hoạch tuyển sinh; tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi và tổ chức thi các kỳ thi tuyển sinh, đánh giá kết quả.