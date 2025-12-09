Tài xế "Fan Sơn Tùng M-TP" đổi tiền công thành sách vở gửi học sinh vùng lũ

Những ngày qua, trên nhiều tuyến đường ở TPHCM, không ít hành khách bắt gặp hình ảnh một nam tài xế công nghệ đeo tấm bảng: “Anh chị dễ thương ơi! Em không nhận tiền chuyến xe, cho em xin đổi lại vở, bút cho các em được đi học lại hoặc chuyển khoản vào số tài khoản Mặt trận Tổ quốc. Xin chia sẻ cùng bà con miền Trung”.

Người tài xế ấy là Lê Tuấn Em (26 tuổi), quê An Giang.

Hình ảnh tài xế Lê Tuấn Em được người đi đường quay lại và đăng lên mạng xã hội (Ảnh cắt từ clip).

“Mình vẫn thức dậy ở nơi bình yên, còn các em thì không”

Tuấn Em chia sẻ, anh vốn làm công nhân nhưng sau khi gặp biến cố gia đình đã tạm nghỉ, chuyển sang chạy xe công nghệ để kiếm thu nhập và dành dụm tiền học nghề chụp ảnh hoặc lái ô tô - những đam mê lớn của mình.

Thế nhưng khi chứng kiến hình ảnh bà con miền Trung gồng mình sau bão, đặc biệt là cảnh lớp học ngập bùn, thiếu sách vở, Tuấn Em thấy mình “không thể đứng yên”. Hình ảnh học sinh người ướt sũng nhưng vẫn ngồi phơi từng cuốn sách vở đã chạm đến trái tim anh.

“Mình còn trẻ, tương lai còn dài. Giấc mơ của mình có thể làm sau. Còn bà con ngoài đó, các em nhỏ nhiều khi phải thức trắng đêm, nhịn ăn 3-4 ngày. Mình vẫn được ngủ trong nhà an toàn. Nghĩ vậy nên mình muốn làm điều gì đó, dù rất nhỏ”, Tuấn Em nói.

Trong 10 ngày thực hiện hành động này, mỗi ngày, Tuấn Em thông báo với khách không nhận tiền cuốc xe, thay vào đó đề nghị họ chuyển số tiền tương ứng vào Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hoặc dành vài phút ghé tiệm tạp hóa gần đó để mua sách vở gửi cho trẻ vùng lũ.

Ban đầu Tuấn Em cũng lo mọi người nghi ngại, nhưng phản ứng của khách lại khiến anh bất ngờ.

“Có chuyến chỉ 20-30.000 nhưng khách gửi vào tài khoản quyên góp gấp 2-3 lần”, Tuấn kể.

Thùng đồ Tuấn Em sắp xếp để chuyển về Đắk Lắk (Ảnh: NVCC).

Một nữ sinh viên khác đi quãng đường 24.000 đồng, nhưng vẫn gom tiền mua 10 cuốn vở.

"Mình nhìn bạn, biết là sinh viên thì kinh tế không nhiều, nhưng khi bạn nói cũng muốn ủng hộ vở cho các em học sinh vùng lũ, rồi ghé tiệm mua hẳn 10 cuốn vở. Chắc chắn tiền mua vở sẽ cao hơn 24.000 đồng. Mình cảm thấy rất hạnh phúc", nam tài xế chia sẻ.

Nhiều hành khách khác cũng hỏi thăm, động viên, bày tỏ mong muốn góp chút tấm lòng giúp miền Trung.

“Nhiều người dễ thương đến mức làm mình vui cả ngày”, Tuấn cười.

Góp ít thành nhiều - chỉ mong lan tỏa điều tốt đẹp

Tuấn Em khẳng định anh không muốn khoe khoang hay tạo sự chú ý. Tấm bảng anh đeo đơn giản chỉ để “lan tỏa điều tử tế”, để ai đó khi nhìn thấy sẽ nghĩ: “Hay mình cũng góp một chút cho bà con?”.

Chàng tài xế nghĩ rằng một mình thì ít, nhưng nhiều người gom chút ít sẽ thành nhiều.

Một điều khác trên tấm biển của Tuấn Em gây chú ý là dòng chữ “Fan Sơn Tùng M-TP”.

Khi được hỏi về ý nghĩa của dòng chữ này, Tuấn Em cho biết bản thân vốn là fan (người hâm mộ) 13 năm của ca sĩ Sơn Tùng M-TP.

“Có thể nhiều người sẽ nghĩ "Flop (không được quan tâm) quá thì cứ ghi tên anh vào" - một câu nói gây chú ý của ca sĩ Sơn Tùng M-TP - nhưng mình viết ở đây không phải để gây chú ý. Mình chỉ muốn nói rằng đây là điều một người trẻ được truyền cảm hứng đang cố gắng làm cho cộng đồng”, anh nói.

Với Tuấn, thần tượng là người truyền cảm hứng để anh sống tích cực, yêu cộng đồng và hướng về những điều tốt đẹp.

Bảo Anh (31 tuổi, TPHCM) - một hành khách từng góp sách vở qua chuyến xe của Tuấn Em - chia sẻ: “Bạn ấy không hề mời chào hay gợi ý. Chỉ lặng lẽ đeo tấm bảng, ai đọc được và muốn góp thì góp. Khi tôi ngỏ ý chuyển tiền vào tài khoản cá nhân, Tuấn nhất quyết từ chối. Cách làm đó khiến tôi rất tin tưởng”.

Dù quãng đường di chuyển chỉ hơn 20.000 đồng, Bảo Anh vẫn chủ động mua nhiều tập vở hơn để gửi lại.

“Nhìn một bạn trẻ chạy xe công nghệ mà có hành động như vậy, tôi thấy rất đáng trân trọng. Việc của Tuấn Em tuy nhỏ nhưng lan tỏa được điều tốt đẹp mà nhiều người chúng ta đôi khi quên mất”, Bảo Anh nói.

Tuấn Em trong chuyến tình nguyện tại vùng lũ Đắk Lắk trong cuối tuần qua (Ảnh: NVCC).

Không chỉ vậy, một chủ tiệm thuốc - cũng là khách của Tuấn Em - khi biết câu chuyện đã kết nối để anh cùng đi miền Trung trao quà trong chuyến thiện nguyện cuối tuần vừa qua.

“Nghe chị nói cho đi cùng mà mình mừng muốn khóc”, Tuấn kể.

Sau 10 ngày vận động, số đồ dùng học tập được anh tổng hợp, một phần mang đi Đắk Lắk trong chuyến từ thiện của mình, phần còn lại gửi cho một người bạn đang sống tại Quảng Nam - người từng cùng anh làm thiện nguyện - để chuyển đến tận tay học sinh vùng bão lũ nơi đây.

Lê Tuấn Em trong chuyến từ thiện ở Đắk Lắk cuối tuần qua (Ảnh: NVCC).

Gửi lời đến bà con vùng bão, Tuấn Em bày tỏ: “Mong mọi người thật mạnh mẽ vượt qua giai đoạn này. Còn sức khỏe là còn tất cả. Bà con Việt Nam luôn hướng về miền Trung, chúng ta sẽ cùng vượt qua hết”.

Mỗi buổi tối, Tuấn lại lên xe tiếp tục chạy. Ban ngày chạy xe kiếm thu nhập, ban đêm anh dành thời gian cùng nhóm thiện nguyện phụ bốc hàng cứu trợ. Phần bù số tiền trả cho công ty sau mỗi chuyến xe, Tuấn Em nói sẽ mượn bạn bè rồi trả dần.

Một nghĩa cử nhỏ, nhưng thắp lên niềm ấm áp rất lớn trong những ngày miền Trung oằn mình sau bão. Một chàng trai trẻ, giữa Sài Gòn tấp nập, đã chọn cách biến những cuốc xe bình thường thành hành trình sẻ chia.