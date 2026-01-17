Học sinh TPHCM vẫn phải học 3 ca do thiếu trường lớp

Thông tin trên được Ban Văn hoá - Xã hội, Hội đồng Nhân dân TPHCM cho biết chiều 17/1 sau khi đoàn khảo sát tình hình cơ sở vật chất giáo dục, công tác đào tạo và quy hoạch mạng lưới trường lớp tại một số phường trên địa bàn thành phố.

Ban Văn hoá - Xã hội cho biết nhận được phản ánh từ cử tri tại phường Long Bình, Hiệp Bình, An Phú, Bình Hòa… về tình trạng thiếu trường lớp, dự án trường học ngưng thi công nhiều năm, việc đầu tư xây dựng trường THPT cần xem xét lại…

Học sinh bậc THPT tại TPHCM (Ảnh minh hoạ: Huyên Nguyễn).

Qua khảo sát thực tế tại các Trường Tiểu học An Phú, Tiểu học Bình Hòa, THCS Nguyễn Văn Trỗi, THPT Nguyễn Huệ, THPT Nguyễn Văn Tăng, dự án xây dựng Trường THCS Hiệp Bình Phước, THPT Long Thạnh Mỹ và làm việc với UBND các phường Long Bình, Hiệp Bình, An Phú, Bình Hòa Ban Văn hoá - Xã hội chỉ ra một số thực trạng, hạn chế.

Theo đoàn khảo sát, tình trạng quá tải diễn ra nghiêm trọng nhất tại cấp tiểu học và THCS. Do dân số cơ học tăng nhanh, sĩ số học sinh trên mỗi lớp hiện vượt xa quy định. Tỷ lệ học sinh được học 2 buổi/ngày tại nhiều khu vực vẫn ở mức thấp.

“Sĩ số học sinh trên lớp rất đông, nhất là cấp 1, cấp 2 không đảm bảo chỉ tiêu quy định, tỷ lệ học sinh học 2 buổi/ngày thấp, có nơi học sinh phải học 3 ca/ngày (sáng, trưa, chiều)”, báo cáo nêu rõ.

Tình trạng này không chỉ ảnh hưởng đến việc học của học sinh mà còn khiến mục tiêu xây dựng trường chuẩn quốc gia theo Nghị quyết Đại hội Đảng trở nên khó khăn.

Bên cạnh áp lực số lượng, chất lượng cơ sở vật chất cũng là bài toán nan giải. Nhiều ngôi trường được xây dựng từ 15-20 năm trước hiện đã xuống cấp trầm trọng.

Hệ thống mái, tường, nền, điện, nước tại một số trường xuất hiện tình trạng thấm dột, bong tróc, sụt lún; khu vệ sinh chưa phù hợp với lứa tuổi học sinh.

Trang thiết bị dạy học như máy vi tính, máy chiếu, bàn ghế, thiết bị thí nghiệm tại nhiều trường đã hư hỏng, lạc hậu, bàn ghế còn chắp vá, không đáp ứng thể chất và tầm vóc học sinh hiện nay

Mặt khác, do phân bố dân cư không đều và vị trí trường học chưa hợp lý, dẫn đến việc có trường quá tải nhưng cũng có trường nhiều năm không tuyển sinh đủ chỉ tiêu mặc dù là trường chuẩn quốc gia như THPT Nguyễn Văn Tăng.

Nghịch lý hơn, trong khi nhiều nơi thiếu chỗ học thì các dự án mới lại chậm tiến độ. Điển hình là dự án Trường THCS Hiệp Bình Phước rộng 14.000 m2. Dù đã khởi công từ năm 2018, công trình này hiện vẫn bỏ hoang do nhà thầu mất năng lực và phải điều chỉnh quy hoạch tới 3 lần.

Dự án Trường THCS Hiệp Bình Phước (phường Hiệp Bình, TPHCM) có tổng mức đầu tư khoảng 114 tỷ đồng, khởi công từ năm 2018 nhưng đến nay đã bị bỏ hoang suốt 8 năm (Ảnh: Bảo Quyên).

Tại phường Hiệp Bình, hơn 58 ha đất đã quy hoạch cho giáo dục nhưng việc bồi thường, giải phóng mặt bằng trì trệ khiến hàng chục ngôi trường vẫn chỉ "nằm trên giấy".

Tình trạng "vừa thi công, vừa dạy học" tại các dự án cải tạo đang gây mất an toàn cho học sinh và ảnh hưởng chất lượng dạy học.

Trước thực trạng trên, Ban Văn hóa - Xã hội kiến nghị TPHCM cần có lộ trình cụ thể để đảm bảo đủ trường lớp theo chương trình giáo dục phổ thông mới.

Đối với một số địa phương quá khó khăn về quỹ đất và áp lực lớn cần ưu tiên công tác mở rộng, nâng tầng đối với các trường học hiện hữu, nhằm đảm bảo chỗ học trước mắt cho học sinh.

Công tác đầu tư mua sắm cũng cần đảm bảo nguyên tắc công trình xây mới đi kèm với trang thiết bị hiện đại, đồng bộ, đáp ứng Chương trình 2018.

Song, Ban Văn hoá - Xã hội kiến nghị cần quản lý tốt các hoạt động dịch vụ giáo dục đúng quy định tránh lạm thu và thu hút nguồn lực xã hội hoá đối với hoạt động giáo dục.