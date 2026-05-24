110.000 thí sinh thi đánh giá năng lực đợt 1 tiếp tục thi đợt 2, cao kỷ lục

Đây là số lượng thí sinh đông nhất trong một đợt thi kể từ khi kỳ thi được tổ chức lần đầu vào năm 2018. Đồng thời, số thí sinh đăng ký thi đợt 2 trong cùng một năm cũng cao nhất từ trước đến nay.

Thí sinh tham gia kỳ thi đánh giá năng lực đợt 2 năm 2026 của Đại học Quốc gia TPHCM (Ảnh: Sơn Anh).

Ở kỳ thi này, thí sinh có thể lấy kết quả cao nhất trong hai đợt thi để dùng xét tuyển vào đại học. Vì thế, nhiều thí sinh đăng ký thi đợt 2 với mục tiêu cải thiện điểm số.

Thí sinh Trương Quang Kha, học sinh Trường THPT Nguyễn Hữu Cầu, TPHCM cho biết, em tham gia thi đợt 2 vì đợt 1 chỉ mới đạt hơn 800 điểm. Đợt 2 này, Kha có thời gian ôn kỹ hơn, tâm lý thoải mái hơn cũng như có kinh nghiệm để làm bài trong phòng thi.

Mục tiêu của Kha là cố gắng đạt 950 điểm để có thể chinh phục giấc mơ vào học tại Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TPHCM).

Để đáp ứng nhu cầu của thí sinh, Đại học Quốc gia TPHCM đã mở rộng địa điểm thi đợt 2 tại 15 tỉnh thành trong cả nước (thay vì 9 tỉnh thành như kế hoạch ban đầu).

So với đợt 2 năm 2025 với 97.387 thí sinh, số lượng đăng ký đợt 2 năm 2026 tăng 77,25%. Năm 2025, số thí sinh dự thi lần 2 là khoảng 70.000.

Thí sinh trải qua bài thi đánh giá năng lực 150 phút (Ảnh: Anh Sơn).

Bài thi gồm 120 câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn, thời gian làm bài 150 phút và được tổ chức thi trên giấy.

Cấu trúc đề gồm ba phần: Sử dụng ngôn ngữ, toán học và tư duy khoa học.

Trong đó, phần sử dụng ngôn ngữ có 60 câu (30 câu tiếng Việt và 30 câu tiếng Anh), phần toán học 30 câu và phần tư duy khoa học 30 câu.

Ở phần tư duy khoa học, các câu hỏi được thiết kế theo hướng cung cấp dữ kiện, số liệu, mô tả thí nghiệm và kết quả thực nghiệm, qua đó yêu cầu thí sinh phân tích, suy luận và dự đoán. Cách xây dựng này nhằm đánh giá khả năng hiểu và vận dụng kiến thức, thay vì chỉ kiểm tra ghi nhớ.

Kết quả đợt 2 dự kiến sẽ được công bố vào ngày 6/6.

Đây là đợt thi có số lượng thí sinh tham dự, cũng như số thí sinh thi lại đông nhất từ trước đến nay (Ảnh: Anh Sơn).

Trước đó, kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 năm 2026 của Đại học Quốc gia TPHCM diễn ra ngày 5/4 với gần 135.000 thí sinh dự thi. Như vậy, tổng số lượt thí sinh dự thi của cả 2 đợt trong năm nay đạt gần 310.000 lượt, cao nhất từ trước đến nay.