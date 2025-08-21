Vụ thầy giáo đến tận nhà tát học sinh: Thầy là người điềm đạm, chuẩn mực

Chiều 21/8, ông Nguyễn Văn Tinh, Hiệu trưởng Trường THPT Vĩnh Lộc (xã Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa), cho biết nam sinh bị thầy V.X.T., giáo viên môn tiếng Anh đến nhà tát vào mặt đã xuất viện và về nhà điều trị.

Theo ông Tinh, nhà trường tiếp tục cho thầy V.X.T. tạm dừng các công việc chuyên môn để phối hợp với gia đình chăm sóc nam sinh.

Thông tin thầy giáo tát nam sinh xuất hiện trên mạng xã hội (Ảnh: Thanh Tùng)

Cũng theo ông Tinh, nhà trường sẽ họp hội đồng kỷ luật sau khi có kết luận chính thức từ các cơ quan chức năng.

Vị hiệu trưởng cũng thông tin thêm, giữa thầy T. và nam sinh có quan hệ họ hàng. Khi nam sinh còn học lớp 3, thầy T. từng có thời gian kèm cặp, dạy dỗ em này.

Trong quá trình công tác, thầy T. được đánh giá là người điềm đạm, trầm tính. “Trong giao tiếp với đồng nghiệp, phụ huynh và học sinh, chưa bao giờ thấy thầy to tiếng. Ngay cả khi học sinh vi phạm, thầy cũng không nặng lời”, ông Tinh chia sẻ.

Vị hiệu trưởng cũng cho biết sau khi vụ việc xảy ra, thầy T. đã viết bản tường trình. Theo đó, do nam sinh nói với nhóm bạn rằng thầy T. dạy khó hiểu, thầy cho rằng với mối quan hệ họ hàng thân thiết, nam sinh đã có lời lẽ thiếu chuẩn mực. Trong lúc nóng giận, thầy đã đến nhà và có hành động bộc phát, tát vào mặt học sinh.

“Ở trường, thầy T. là người mô phạm. Đây là sự việc rất đáng tiếc, ai cũng bất ngờ khi nghe tin. Chúng tôi hy vọng sức khỏe của cháu sớm hồi phục và mong cơ quan chức năng có hình thức xử lý phù hợp để mang tính răn đe”, ông Tinh nói.

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh một người đàn ông đi xe máy đến nhà dân rồi tát nhiều lần vào mặt một học sinh.

Qua xác minh, sự việc xảy ra tại xã Tây Đô. Người đàn ông trong clip là một giáo viên đang công tác tại Trường THPT Vĩnh Lộc, có quan hệ họ hàng với nam sinh bị tát.

Nguyên nhân ban đầu được cho là do nam sinh có những lời nói thiếu chuẩn mực với thầy giáo trước đó.

Sau khi sự việc xảy ra, thầy T. đã viết tường trình và kiểm điểm. Thầy cùng gia đình đã đưa học sinh ra Hà Nội thăm khám, sau đó trở về Bệnh viện Nhi Thanh Hóa để tiếp tục điều trị.