Học sinh lớp 11 mô phỏng trường cấp 3 từ 6 triệu khối vuông Minecraft

Trường trung học phổ thông Linh Trung phiên bản Minecraft do Tuấn Tài và tập thể lớp 11A7 thực hiện (Ảnh: NVCC).

Thể hiện sự tự hào từ những khối vuông ảo

Nguyễn Tuấn Tài (SN 2009) học sinh Trường THPT Linh Trung, TPHCM đã kỳ công “xây” lại ngôi trường thân yêu từ hơn 6 triệu khối vuông trong thế giới trò chơi xây dựng nổi tiếng - Minecraft.

Dự án tái hiện Trường THPT Linh Trung trong Minecraft không chỉ là một sản phẩm giải trí, mà là thành quả của một quá trình lao động miệt mài kéo dài từ ngày 13/11/2025 đến ngày 1/3.

Với con số lên đến hơn 6 triệu khối vuông ảo được đặt xuống, công trình này đã tạo ra một cơn sốt trong cộng đồng học sinh TPHCM.

Động lực lớn nhất thôi thúc Tài bắt tay vào thực hiện ước mơ chính là mong muốn quảng bá hình ảnh và cơ sở vật chất của ngôi trường mình theo học đến bạn bè khắp mọi miền. Giúp các em học sinh khóa dưới có cái nhìn trực quan và chính xác nhất trước khi quyết định gắn bó với trường.

Sau khi ra trường, mô hình này sẽ trở thành “cánh cổng thời gian” để bản thân Tài và bạn bè có thể quay trở lại tham quan và ôn lại những năm tháng cấp ba rực rỡ.

Sự tỉ mỉ trong từng chi tiết của nam sinh đã khiến không ít thầy cô và bạn bè phải ngỡ ngàng. Thậm chí, một giáo viên nước ngoài đang giảng dạy tại trường cũng bày tỏ sự kinh ngạc khi biết rằng chính học trò trong lớp mình là tác giả của công trình đồ sộ này.

Tuấn Tài là “chủ thầu” xây dựng chính cho mô hình số, bên cạnh đó cũng có sự hỗ trợ của hầu hết các học sinh trong lớp 11A7.

Tập thể “kỹ sư xây dựng” lớp 11A7 (Ảnh: NVCC).

Tuấn Tài cho biết, các bạn cùng lớp đóng vai trò là những “cố vấn” đắc lực, từ việc lên ý tưởng trang trí cho từng góc nhỏ đến việc hỗ trợ ghi nhớ những nét kiến trúc đặc thù trong trường.

Sự đồng lòng của tập thể 11A7 đã biến một ý tưởng cá nhân trở thành một “di sản số” chung của cả lớp. Nơi mà mỗi góc sân, khoảng trời đều mang hình bóng của kỉ niệm tình bạn và sự đoàn kết.

Hành trình vượt giới hạn của những "kiến trúc sư" nhỏ tuổi

Để đạt được độ chính xác giống thực tế, Tuấn Tài và nhóm đã phải đối mặt với vô vàn thách thức về kỹ thuật và đo đạc thực tế.

Một trong những rào cản lớn nhất chính là quy định không được sử dụng điện thoại tại trường, khiến việc khảo sát thực địa trở nên vô cùng khó khăn. Phần lớn các chi tiết kiến trúc đều được tái hiện dựa trên trí nhớ và các hình ảnh, video tư liệu từ trang truyền thông của Đoàn trường.

Thậm chí, các thành viên còn sử dụng phần mềm Paint để vẽ lại sơ đồ từng khu vực, giúp Tài có cái nhìn khái quát nhất trước khi đặt những khối block đầu tiên.

Việc lựa chọn tỉ lệ 1:7 (7 khối vuông trong game tương đương 1 mét thực tế) thay vì tỉ lệ 1:1 cũng là một quyết định khó khăn để đảm bảo các chi tiết không bị thô cứng, dù điều này đòi hỏi sự căn chỉnh vô cùng khắt khe.

Trong suốt quá trình thi công, những khu vực như sân học quốc phòng hay việc thiết kế các dòng chữ tại cổng trường cũng không dễ dàng.

Phối cảnh cổng trường (Ảnh: NVCC).

Để giải quyết bài toán này, Tuấn Tài đã phải vận dụng linh hoạt hàng loạt công cụ hỗ trợ hiện đại như Axiom để phối màu và vẽ sàn, WorldEdit để xử lý các khối hình phức tạp, hay BD Engine để đưa các mô hình chữ và vật dụng decor vào game mà không cần dùng đến mod.

Sự kết hợp giữa tư duy logic và công nghệ đã giúp nhóm vượt qua những giới hạn của trò chơi, biến những khối vuông vuông vức trở nên mềm mại và có hồn hơn. Đặc biệt, việc sử dụng Google Maps để đo đạc kích thước thực tế đã đảm bảo tính xác thực cao nhất cho công trình ảo này.

Một góc Trường THPT Linh Trung trong thế giới Minecraft (Ảnh: NVCC).

Qua hàng trăm giờ xây dựng, Tuấn Tài tự nhận thấy bản thân đã học được tính kiên trì và kỷ luật thép. Có những lúc nản lòng vì tỉ lệ sai lệch, nhưng chính mục tiêu hoàn thành từng khu vực theo tuần và sự động viên từ bạn bè đã giúp nam sinh giữ vững tâm lý.

Dù hiện tại chưa có dự định mở server (máy chủ) tham quan trực tiếp, nhưng nhóm dự kiến sẽ chia sẻ bản đồ lên mạng xã hội để tất cả mọi người có thể cùng tải về và trải nghiệm ngôi trường THPT Linh Trung phiên bản Minecraft.

Nguyễn Hữu Đạt