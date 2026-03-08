Thầy giáo “nhún nhảy” giữa lớp học gây sốt, sinh viên tiết lộ điều đặc biệt

Người đăng tải đoạn clip là Đinh Đức Bằng (SN 2006), sinh viên chuyên ngành Kinh tế Phát triển, lớp Kinh tế Phát triển CLC 66. Theo Bằng, đoạn clip được ghi lại trong tiết học môn Kinh tế quốc tế do PGS.TS Nguyễn Thường Lạng - giảng viên Viện Thương mại và Kinh tế quốc tế (Đại học Kinh tế Quốc dân) trực tiếp giảng dạy.

Khoảnh khắc thầy giáo hào hứng hòa nhịp cùng sinh viên khiến không khí lớp học trở nên sôi nổi (Clip: NVCC).

Theo chia sẻ của nam sinh, tiết mục trong video là phần trình diễn của nhóm số 3, đại diện cho “phái đoàn Nga” trong buổi mô phỏng thương thảo quốc tế theo lý thuyết môn học.

Lớp được chia thành 5 nhóm, mỗi nhóm đảm nhiệm vai trò một phái đoàn khác nhau và chuẩn bị kỹ lưỡng cả hai phần: Trình diễn và đàm phán. Phần biểu diễn văn nghệ diễn ra trước khi bước vào nội dung thương lượng.

“Cả lớp đã có sự chuẩn bị từ trước, từ nội dung trình diễn đến phần đàm phán. Hôm đó không khí rất sôi nổi, các nhóm đều đầu tư công phu cho tiết mục của mình”, Bằng chia sẻ.

Khoảnh khắc gây chú ý nhất chính là khi thầy Lạng chủ động nhún nhảy theo điệu nhạc của sinh viên. Theo Bằng, đây hoàn toàn là phản ứng tự nhiên, không có sự “rủ rê” hay dàn dựng từ phía lớp.

“Sự chủ động của thầy khiến chúng tôi bất ngờ nhưng cũng vô cùng hứng thú. Chính khiếu hài hước và năng lượng tích cực của thầy làm cho tiết học trở nên cực kỳ sôi động”, nam sinh nói.

Theo Bằng, việc tổ chức các hoạt động mô phỏng, trình diễn đã trở thành nét đặc trưng trong cách giảng dạy của thầy Lạng nhiều năm qua. Các khóa sinh viên trước đó cũng từng tham gia những tiết học kết hợp giữa lý thuyết và hoạt động thực hành sáng tạo tương tự.

Tiết học Kinh tế quốc tế được tổ chức theo hình thức mô phỏng đàm phán giữa các “phái đoàn" (Ảnh: NVCC).

“Đối với tôi, thầy không chỉ là một giảng viên mà còn là người truyền cảm hứng. Thầy giúp chúng tôi được tiếp thêm năng lượng sau những giờ học ở trường”, Bằng bày tỏ.

Nam sinh cho rằng khoảnh khắc thầy nhún nhảy theo nhạc đã phần nào rút ngắn khoảng cách giữa giảng viên và sinh viên, tạo nên sự gắn kết tự nhiên trong lớp học. Ngoài buổi trình diễn này, trong các tiết học khác, thầy Lạng cũng thường xuyên giao lưu, trò chuyện thân mật với sinh viên.

Một kỷ niệm đáng nhớ với Bằng và cả lớp là vào tháng 1, khi thầy chia sẻ quan điểm về việc học đại học hiện nay trong một tiết học. Những chia sẻ đó đã khiến nhiều sinh viên đồng cảm và cảm thấy được tiếp thêm động lực. Bằng từng ghi lại khoảnh khắc này và đăng tải lên TikTok, thu hút sự quan tâm của không ít bạn trẻ.

Trên mạng xã hội, đoạn clip thầy giáo nhún nhảy nhiệt tình giữa lớp học nhận được nhiều bình luận tích cực. Nhiều người cho rằng những hình ảnh như vậy giúp môi trường đại học trở nên gần gũi, sinh động hơn, thay vì chỉ gắn với khuôn mẫu khô khan của bài giảng.

Với Bằng, điều đáng nhớ nhất không nằm ở số lượt xem mà ở cảm giác gắn kết.

“Tôi mong rằng sẽ có thêm nhiều giảng viên, ngoài việc truyền đạt kiến thức chuyên môn, có thể tạo ra những hoạt động tích cực như vậy để sinh viên có thêm những khoảng thời gian gắn bó với nhau và với thầy cô”, nam sinh chia sẻ.

Giữa không gian học đường vốn quen thuộc với giáo trình và những khái niệm kinh tế, một nhịp nhún chân theo điệu nhạc có thể chỉ kéo dài vài chục giây. Nhưng đôi khi, chính những khoảnh khắc tự nhiên ấy lại là điều khiến người ta nhớ lâu nhất về quãng đời sinh viên.

