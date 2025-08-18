Học sinh khiếm nhã với đoàn xe A80: Cần giơ cao đánh khẽ?

"Cho các em cơ hội sửa sai"

Liên quan đến vụ học sinh lớp 10 không đội mũ bảo hiểm, “kẹp 3” trên xe mô tô và có hành động phản cảm với đoàn xe phục vụ A80 tại Xuân Mai, Hà Nội, nhiều độc giả cho rằng, đồng ý các em có lỗi nhưng đây là lứa tuổi học trò, “ăn chưa no, lo chưa tới”, do vậy cần tạo cơ hội để các em sửa sai.

Độc giả Nguyen Thanh cho rằng, xem clip đúng là các em có hành động khiếm nhã và không chỉ diễn ra một lần. Có lẽ do các em còn nhỏ, nhận thức chưa tới nơi tới chốn, chưa có sự giáo dục chu đáo từ gia đình và nhà trường nên nhiều khi nghĩ “giỡn chơi”.

“Theo tôi, nên giáo dục các em lấy đây làm bài học, hãy rộng lượng cho các em cơ hội sửa sai”, độc giả này cho biết.

Cũng dưới góc nhìn này, độc giả Đào Đức Hoàn chia sẻ, nhận thức là cả quá trình. Theo độc giả này, hành động này bột phát, không nên quá áp đặt các cháu.

Không chỉ đưa ngón tay giữa, các nữ sinh còn có hành vi rất khiếm nhã với đoàn xe phục vụ A80 (Ảnh: Từ clip).

Gửi đến Dân trí, độc giả Canh Pham Vu cho hay, nhiều trẻ rất hồn nhiên, đưa tay lên cười cợt, coi như trêu đùa nhưng không thể coi nền giáo dục của gia đình các cháu “có vấn đề”.

Đây là hành động nhất thời, hơi quá trớn của con trẻ và không lường trước hậu quả. “Theo tôi, nên ôn tồn giải thích cho các cháu hiểu, không nên hành động như vậy trong bất kỳ tình huống nào”, độc giả trên cho biết.

Chia sẻ về vấn đề trên, PGS.TS Trần Thành Nam, chuyên gia tâm lý, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Giáo dục (ĐH Quốc gia Hà Nội) cho rằng, trẻ em chưa trưởng thành thường bị ảnh hưởng bởi giáo dục gia đình và nhà trường. Hành động của các bạn trẻ trên đây là thí dụ.

“Hiện văn hóa lệch lạc đang lan tràn trên mạng xã hội. Nhiều khi các em bắt chước, ban đầu với mục đích trêu đùa cho vui nhưng không ý thức được hết hành động của bản thân.

Trong khi đó, giáo dục của chúng ta chưa quan tâm đến từng ngóc ngách của mỗi em nên một số hành động xấu còn xảy ra.

Theo tôi, dù hành động trên là sai, lệch chuẩn nhưng nên cho các em cơ hội giáo dục và sửa sai. Đây là dấu hiệu cho thấy, rất cần thiết và quan tâm hơn nữa đến việc giáo dục giới tính, giáo dục đạo đức cho một bộ phận giới trẻ ở “vùng trũng”, PGS.TS Trần Thành Nam nói.

Giao xe cho người chưa đủ tuổi, có thể xử lý với chủ phương tiện

TS.LS Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng Luật sư Chính pháp cho rằng, mặc dù sự việc chưa trực tiếp gây ra hậu quả nghiêm trọng nhưng đây là bài học cảnh tỉnh cho các bạn trẻ khi có những hành vi, thái độ, ứng xử không phù hợp với chuẩn mực đạo đức xã hội.

Cũng theo TS. LS Đặng Văn Cường, dưới góc độ pháp lý, trước hết các em vi phạm luật giao thông, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, có hành vi gây rối trật tự công cộng. Bởi vậy cơ quan chức năng sẽ làm rõ từng hành vi vi phạm để có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật.

Mức chế tài có thể cảnh cáo hoặc phạt tiền, tạm giữ phương tiện để xử lý. Ngoài ra, cơ quan chức năng sẽ phối hợp với gia đình và nhà trường để giáo dục các em.

Các em vẫn đang tuổi học sinh, hành vi vi phạm giao thông, ứng xử thiếu chuẩn mực, phản cảm đã gây ra những phản ứng tiêu cực trong xã hội. Bởi vậy có thể cơ quan chức năng sẽ áp dụng nhiều biện pháp chế tài để răn đe, giáo dục đối với các nữ sinh này, đồng thời phối hợp với gia đình và nhà trường để có những biện pháp giáo dục hợp lý.

Việc áp dụng chế tài của pháp luật, học sinh vi phạm luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, vi phạm kỷ luật sẽ bị xử lý theo quy định của bộ GD&ĐT về kỷ luật học sinh.

Đặc biệt, cơ quan chức năng phải làm rõ chiếc xe mô tô mà các em điều khiển là của ai, người điều khiển phương tiện có giấy phép lái xe hay không?

Có hay không việc giao phương tiện cho người không đủ điều kiện điều khiển, từ đó cơ quan chức năng có thể xử lý đối với chủ phương tiện theo quy định của pháp luật.

Trường hợp giao phương tiện cho người không đủ điều kiện điều khiển là vi phạm luật trật tự an toàn giao thông đường bộ. Do đó, người thực hiện hành vi này sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính, nếu gây tai nạn chết người thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Vậy nên, vấn đề trách nhiệm đặt ra không chỉ đối với các em mà còn có trách nhiệm của nhà trường, gia đình trong công tác quản lý và giáo dục các em.

Như Dân trí đưa tin, mạng xã hội lan truyền đoạn video quay cảnh một xe máy chở 3 học sinh, không đội mũ bảo hiểm. Các em đều khoác trang phục giáo dục quốc phòng, có hành động khiếm nhã, giễu cợt khi đoàn xe A80 đi qua (đoàn xe chở những chiến sĩ tham gia lễ diễu binh 2/9 sắp tới).

Đoạn video lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội, được xác định gần Cầu Sắt, xã Xuân Mai (Hà Nội).

Ông Lê Khánh Toàn, Hiệu trưởng Trường THPT Lâm Nghiệp (Xuân Mai, Hà Nội) xác nhận, các em trong đoạn video trên là học sinh lớp 10 của trường.

Nhà trường đã làm việc với các em và gia đình. Cơ quan công an cũng vào cuộc xác minh.