Bộ GD&ĐT vừa công bố dự thảo thông tư ban hành quy chế tiếp nhận học sinh đầu cấp giáo dục phổ thông.

Theo đó, các trường không được phép thực hiện kiểm tra, đánh giá, phân loại hoặc tuyển chọn trẻ em dưới bất kỳ hình thức nào để làm căn cứ tiếp nhận trẻ em vào lớp 1.

Đối với việc tiếp nhận học sinh vào lớp 6, các trường cũng không thực hiện phân loại hoặc tuyển chọn học sinh vào lớp 6, trừ trường hợp đặc biệt được quy định tại thông tư.

Cụ thể, trường hợp được phép phân loại, tuyển chọn học sinh vào lớp 6 khi cơ sở giáo dục được cấp có thẩm quyền giao thực hiện nhiệm vụ phát hiện, bồi dưỡng học sinh có năng khiếu, học sinh có thành tích nổi bật để phục vụ mục tiêu phát triển giáo dục mũi nhọn của địa phương thì được tiếp nhận bằng phương thức xét tuyển theo quy định tại quy chế.

Học sinh Trường Ngôi Sao Hà Nội - một trong những trường "hot" - phải đánh giá đầu vào trong tuyển sinh đầu cấp (Ảnh: Nhà trường).

Học sinh đăng ký gấp 10 lần chỉ tiêu

Những năm trước, các trường THCS chất lượng cao có số học sinh đăng ký vượt quá chỉ tiêu được thực hiện phương thức xét tuyển theo các hình thức: hỏi - đáp, viết, thuyết trình…

Tuy nhiên, với quy định trên đây của dự thảo, nhiều trường “hot” ở Hà Nội đang đứng ngồi không yên.

Theo bà Văn Thùy Dương, Phó Hiệu trưởng Trường THCS& THPT Lương Thế Vinh (Hà Nội), hầu hết các năm, lượng học sinh đăng ký vào lớp 6 của trường thường cao gấp nhiều lần so với chỉ tiêu.

Chẳng hạn năm ngoái, cả hai cơ sở có khoảng 600 chỉ tiêu nhưng lượng hồ sơ nộp vào hơn 6.000, cao gấp 10 lần so với chỉ tiêu. Do vậy nhà trường phải tổ chức đánh giá năng lực, kết hợp với xét học bạ để tuyển sinh.

Cũng với quan điểm này, ông Nguyễn Xuân Khang, Hiệu trưởng Trường Marie Curie, cho biết lượng học sinh đăng ký vào trường gấp 4-5 lần so với chỉ tiêu.

Cụ thể, năm ngoái chỉ tiêu vào lớp 6 trường này khoảng 1.100 học sinh, chia đều cho 3 cơ sở, mỗi cơ sở khoảng 360 học sinh. Trên thực tế, số học sinh đăng ký vào cao gấp khoảng 5 lần. Vì vậy, nhà trường phải tổ chức đánh giá năng lực đầu vào bằng bài thi trắc nghiệm môn toán và tiếng Anh.

Tương tự đối với lớp 1, trường cũng nhận được lượng hồ sơ cao gấp 4-5 lần. Do đó, nhà trường phải tổ chức ngày hội trải nghiệm để lựa chọn học sinh trên cơ sở quan sát việc ăn, ngủ của trẻ.

Học sinh Trường Nguyễn Siêu (Ảnh: Hà Linh).

Nhiều học sinh có chứng chỉ bơi nhưng không biết bơi

Chia sẻ về việc nếu dự thảo chính thức được phê duyệt và sẽ cấm thi tuyển vào lớp 1, lớp 6, bà Dương cho biết: “Nhiều năm trước, quy định này từng được Hà Nội đưa ra để “siết” việc tuyển sinh đầu cấp. Tuy nhiên, dự định này vấp phải phản ứng từ nhiều trường “hot” nên sau đó không thực hiện”.

Với số lượng học sinh đăng ký vào trường gấp 10 lần như năm ngoái, nhà trường buộc phải có tiêu chí để tuyển sinh nhưng hiện tại nhà trường chưa có cách nào tối ưu.

Các phương án được bà Dương đưa ra: Nếu tuyển sinh bằng chứng chỉ phụ như chứng chỉ cờ vua, bơi lội, sẽ dẫn đến tình trạng nhà nhà đổ xô đi "mua" chứng chỉ.

Từ đó, bà Dương dự đoán sẽ xuất hiện hiện tượng học sinh có chứng chỉ bơi nhưng không hề biết bơi, có chứng chỉ cờ vua nhưng không hề biết đánh cờ. Điều này cũng được cha cô - cố PGS Văn Như Cương - cảnh báo từ hơn chục năm trước khi thành phố dự kiến bỏ đánh giá năng lực vào trường "hot".

Nếu tuyển sinh bằng học bạ, theo bà Dương, sẽ lại xuất hiện hàng loạt học bạ tăm tắp toàn điểm 10 và lại diễn ra tình trạng làm đẹp học bạ.

“Hiện chúng tôi chưa biết cách tuyển sinh như thế nào để tối ưu. Có thể nhà trường sẽ kết hợp phỏng vấn nhưng nếu phỏng vấn sẽ thiệt thòi cho các em bởi nhiều học sinh kiến thức rất tốt nhưng không có khiếu nói”, bà Dương chia sẻ.

Cùng quan điểm, ông Nguyễn Xuân Khang cho hay, đối với học sinh lớp 1 sẽ dễ có cách thức xử lý bởi các em chưa biết học, biết viết nên có thể tổ chức ngày hội trải nghiệm, đánh giá mức độ tập trung của học sinh như nhà trường vẫn làm lâu nay.

Nhưng đối với việc tuyển sinh lớp 6 sẽ khó thực sự bởi ngoài đánh giá năng lực, cách thức nào cũng dễ nảy sinh tiêu cực. Nếu dùng tiêu chí phụ, sẽ có tình trạng nhà nhà đổ xô đi tham dự các kỳ thi để kiếm chứng chỉ phụ nhưng không thực chất.

Việc xét học bạ vào lớp 6 cũng dễ nảy sinh tiêu cực bởi tâm lý ai cũng muốn có học bạ nhiều điểm đẹp để tuyển sinh vào trường “hot”. Do vậy quan điểm của ông Khang cho rằng cần có cơ chế linh hoạt trong tuyển sinh cho các trường “hot” có chỉ tiêu đăng ký quá cao.

Ông Nguyễn Quang Tùng, Hiệu trưởng Trường Lô-mô-nô-xốp cũng cho hay, nhà trường phải tính cách để tuyển sinh lớp 6 nhưng hiện chưa biết cách gì để tối ưu.