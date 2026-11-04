Dương Chí Quỳnh, 24 tuổi, quê Cà Mau, tốt nghiệp loại giỏi, xếp thứ 10 trong khoảng 800 tân bác sĩ y khoa của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Không lâu sau đó, Quỳnh tiếp tục tạo dấu ấn khi vượt qua khoảng 400 thí sinh, đạt 36,77/40 điểm và trở thành thủ khoa kỳ thi bác sĩ nội trú Y khoa.

Với Quỳnh, kết quả này vượt ngoài mong đợi. Trước khi bước vào kỳ thi, nam sinh chỉ mong đủ điểm trúng tuyển, chứ chưa từng nghĩ mình có thể đạt vị trí cao nhất.

Kỳ thi bác sĩ nội trú được đánh giá là một trong những kỳ thi có tính khắc nghiệt cao nhất. Đối tượng dự thi là những bác sĩ vừa tốt nghiệp đại học chính quy, đạt loại khá trở lên, không thi lại môn tốt nghiệp. Đặc biệt, mỗi người chỉ có một lần dự thi trong đời.

Dành 14-15 tiếng mỗi ngày để học và thực hành

Chia sẻ về hành trình trở thành thủ khoa bác sĩ nội trú, Quỳnh cho biết bắt đầu chuẩn bị cho kỳ thi từ học kỳ I năm cuối đại học. Trong gần một năm, nam sinh phải cùng lúc hoàn thành chương trình học trên trường, tham gia thực tập lâm sàng tại bệnh viện và ôn tập.

Trong khi một số bạn dành phần lớn thời gian cho việc ôn thi nội trú, các môn học trên trường hoặc tại bệnh viện chỉ học để đủ điều kiện qua môn, Quỳnh chọn cách cân bằng cả hai.

Theo nam sinh, khoảng 80-85% kiến thức thi nội trú có sự tương đồng với chương trình học ở trường. Vì vậy, Quỳnh chủ trương nắm chắc kiến thức nền tảng, hiểu lý thuyết và các nội dung thực hành ngay trong quá trình học. Đây cũng là cách giúp việc ôn tập sau này thuận lợi hơn.

“Mình vừa tập trung cho quá trình ôn thi nội trú, vừa chú trọng các bài thi, bài học trên lớp cũng như những giờ đi lâm sàng ở bệnh viện. Nếu mình học từ căn bản, nắm được lý thuyết và hiểu những nội dung thực hành thì khi thi nội trú cũng sẽ làm bài tốt hơn”, Quỳnh chia sẻ.

Bác sĩ Dương Chí Quỳnh - thủ khoa kỳ thi bác sĩ nội trú của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (Ảnh: H.H).

Lịch trình mỗi ngày của nam sinh vì thế khá dày đặc. Khoảng 7h30-8h sáng, Quỳnh bắt đầu học tại trường hoặc đến bệnh viện. Những ngày có lịch học lý thuyết, anh lên lớp; khi không có giờ học, nam sinh tham gia thực tập lâm sàng, theo thầy cô đi khám bệnh.

Mỗi ngày Quỳnh chỉ dành 1 tiếng buổi trưa để nghỉ ngơi, ăn uống sau đó tiếp tục vào ca chiều, ca tối. Những đêm không trực ở bệnh viện, chàng trai quê Cà Mau cũng học tới khuya. Gần như toàn bộ thời gian trong giai đoạn này đều dành cho việc học và thực hành.

Phải đến khoảng 2 tháng trước kỳ thi, khi không còn lịch học trên trường và thực tập tại bệnh viện, Quỳnh mới có thể dành toàn bộ thời gian cho việc ôn tập, có những ngày anh học liên tục từ sáng tới đêm khuya.

Áp lực vì phải ghi nhớ kiến thức của 5 môn

Kỳ thi bác sĩ nội trú mà Quỳnh tham gia gồm 5 môn: 2 môn chuyên ngành, khoa học cơ bản, khoa học cơ sở và ngoại ngữ. Trong đó, phần kiến thức khoa học cơ sở bao gồm các nội dung về sinh lý, giải phẫu, hóa sinh, di truyền...

Dù phần lớn kiến thức đã được học trong 6 năm đại học, việc phải hệ thống, ghi nhớ và vận dụng lượng kiến thức lớn trong thời gian ngắn vẫn là thử thách không nhỏ.

“Áp lực lớn nhất là sợ mình thi không đậu khi phải thi một lần tới 5 môn mà môn nào cũng có lượng kiến thức rất nhiều, chuyên sâu trong khi kỳ thi chỉ diễn ra khoảng 1-2 ngày, thực sự rất áp lực”, Quỳnh kể.

Thủ khoa bác sĩ nội trú, bác sĩ Dương Chí Quỳnh được nhận giấy khen từ PGS.TS.BS Ngô Quốc Đạt, Hiệu trưởng nhà trường (Ảnh: H.H).

Nam sinh nhớ khoảng một tháng trước thi, dù đã ôn đi ôn lại nhiều lần, bản thân vẫn chưa thể nhớ hết. Nỗi lo không trúng tuyển thường xuyên xuất hiện. Thậm chí, Quỳnh đã nghĩ đến tình huống nếu không đậu thì sẽ tiếp tục thực tập như thế nào, lựa chọn bệnh viện nào và phải trải qua khoảng thời gian thực tập bao lâu.

Thế nhưng, kết quả cuối cùng lại vượt xa mong đợi. Ngày công bố điểm, bản thân Quỳnh cũng không khỏi ngỡ ngàng khi trở thành thủ khoa. Trước kỳ thi, điều nam sinh mong mỏi nhất chỉ là có tên trong danh sách trúng tuyển. Khi biết kết quả, Quỳnh đã bật khóc vì xúc động.

Trước khi trở thành thủ khoa bác sĩ nội trú, Quỳnh từng là học sinh Trường THPT Phan Ngọc Hiển ở Năm Căn (Cà Mau). Không xuất thân từ gia đình có truyền thống làm nghề y, nam sinh từng khá phân vân về lựa chọn nghề nghiệp. Với lợi thế ở khối B00 (toán, hóa, sinh), Quỳnh được bố mẹ định hướng theo học ngành y.

Một dấu mốc khiến Quỳnh ý thức sâu sắc hơn về trách nhiệm của người làm nghề y là lần thực tập tại khoa Tiêu hóa của bệnh viện vào năm thứ ba. Chứng kiến một bệnh nhân không qua khỏi cùng nỗi đau của người thân, nam sinh xúc động. Trải nghiệm ấy càng thôi thúc Quỳnh học tập để có đủ chuyên môn và y đức, chăm sóc người bệnh tốt hơn.

Sau khi trúng tuyển bác sĩ nội trú, Quỳnh chọn Nhi khoa để tiếp tục hành trình của mình. Trong ba năm nội trú sắp tới, Quỳnh đặt mục tiêu tập trung trau dồi chuyên môn, nâng cao kỹ năng giao tiếp với người bệnh và cải thiện ngoại ngữ.