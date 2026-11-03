Đội ngũ này đồng thời phải hoàn thành bồi dưỡng phương pháp dạy học tích hợp nội dung và ngôn ngữ.

UBND TPHCM vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học giai đoạn 2026-2035, tầm nhìn đến năm 2045” trên địa bàn thành phố.

Trong đó, phát triển đội ngũ và nâng cao năng lực ngoại ngữ, phương pháp dạy học bằng tiếng Anh là một trong những nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Cụ thể, giáo viên được phân công dạy môn học, hoạt động giáo dục bằng tiếng Anh phải đạt năng lực ngoại ngữ tối thiểu bậc 4 ở cấp tiểu học, THCS và bậc 5 ở cấp THPT, giáo dục thường xuyên cấp THPT, giáo dục nghề nghiệp. Bên cạnh yêu cầu về năng lực ngoại ngữ, giáo viên phải hoàn thành bồi dưỡng phương pháp dạy học tích hợp nội dung và ngôn ngữ.

Giáo viên muốn được phân công dạy môn học, hoạt động giáo dục bằng tiếng Anh phải đạt năng lực ngoại ngữ tối thiểu bậc 4, bậc 5 trở lên (Ảnh minh họa: Nguyễn Loan).

Đối với cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên tại các cơ sở giáo dục có năng lực ngoại ngữ dưới bậc 3, kế hoạch yêu cầu tự học để đạt bậc 3 trước khi tham gia chương trình đào tạo, bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ tập trung. Việc tự học có thể thực hiện thông qua nền tảng trí tuệ nhân tạo (AI) hoặc các hình thức khác phù hợp, hiệu quả.

Với cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên đã đạt năng lực ngoại ngữ từ bậc 3, thành phố sẽ đầu tư đào tạo, bồi dưỡng để nâng chuẩn lên bậc 4 hoặc bậc 5. Giáo viên phải cam kết đạt chuẩn năng lực ngoại ngữ mới được phân công giảng dạy các môn bằng tiếng Anh tại đơn vị.

Sau khi đạt chuẩn, giáo viên tiếp tục được bồi dưỡng thường xuyên, định kỳ nhằm duy trì và phát triển năng lực tiếng Anh cũng như phương pháp dạy học bằng tiếng Anh. Các trường đại học sư phạm được xác định là đơn vị chuyên môn chủ lực trong công tác này.

Theo lộ trình triển khai Đề án, đến năm 2035, TPHCM phấn đấu 100% cán bộ quản lý và giáo viên đạt chuẩn năng lực tiếng Anh theo kế hoạch; 100% cơ sở giáo dục hoàn thành bồi dưỡng phương pháp dạy môn học bằng tiếng Anh, thiết kế hoàn chỉnh chương trình dạy học bằng tiếng Anh và xây dựng môi trường tiếng Anh học đường.

Trong năm học 2026-2027, các đơn vị sẽ rà soát điều kiện triển khai, xây dựng kế hoạch thực hiện, đồng thời thống kê, khảo sát 100% trình độ tiếng Anh của đội ngũ. Sang năm học 2027-2028, thành phố đặt mục tiêu có từ 20-30% cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên tham gia bồi dưỡng năng lực tiếng Anh. Tỷ lệ này tăng lên 30-40% trong năm 2029-2030.

Kế hoạch cũng nêu thực tế đội ngũ giáo viên tiếng Anh và giáo viên dạy các môn học bằng tiếng Anh hiện còn thiếu về số lượng, chưa đồng bộ về chất lượng. Đặc biệt, thành phố còn thiếu giáo viên tiếng Anh tiểu học ở các vùng xa trung tâm và chưa có biên chế giáo viên tiếng Anh mầm non công lập.

Để khắc phục, thành phố sẽ nghiên cứu chính sách hỗ trợ, thu hút giáo viên tiếng Anh về công tác tại những địa bàn còn khó khăn; đồng thời ưu tiên bố trí đủ số lượng giáo viên tại các phường, xã và đặc khu còn khó khăn.