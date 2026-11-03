Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TPHCM vừa có văn bản gửi hiệu trưởng các trường học và UBND các phường, xã, đặc khu về tăng cường kiểm soát nguồn gốc thực phẩm, chất cấm trong chăn nuôi và thông tin danh sách cơ sở cung cấp thực phẩm, suất ăn bán trú tại cơ sở giáo dục.

Động thái này được đưa ra sau khi cơ quan Công an TPHCM triệt phá vụ việc liên quan đến hoạt động đưa chất cấm vào chăn nuôi. Cụ thể, từ tháng 1/2026, các đối tượng đã đưa hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất tạo nạc Salbutamol ra thị trường TPHCM và một số tỉnh, thành phía Nam.

Vụ việc cho thấy nguy cơ chất cấm có thể đi vào chuỗi cung ứng thực phẩm, trong đó có nguồn thực phẩm phục vụ bữa ăn bán trú, bữa ăn trong ngày tại trường học. Vì vậy, Sở GD&ĐT yêu cầu các cơ sở giáo dục siết chặt việc kiểm soát thực phẩm từ khâu cung cấp đến tiếp nhận, chế biến và bảo quản.

Nguy cơ chất cấm có thể đi vào chuỗi cung ứng thực phẩm phục vụ bữa ăn bán trú, Sở GD&ĐT TPHCM yêu cầu các cơ sở giáo dục siết đầu vào (Ảnh minh họa: Nguyễn Loan).

Cụ thể, các trường phải yêu cầu đơn vị cung cấp thực phẩm xuất trình đầy đủ hồ sơ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ. Khi tiếp nhận thực phẩm, nhà trường phải kiểm tra chặt chẽ, đối chiếu thông tin trên hồ sơ với thực tế hàng hóa; đồng thời ghi chép, lưu trữ hồ sơ theo dõi và thực hiện lưu mẫu thức ăn theo quy định.

Đáng chú ý, Sở yêu cầu các trường tạm ngừng sử dụng thực phẩm nếu phát hiện hoặc nhận được thông tin thực phẩm có nguy cơ chứa chất cấm, sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc. Nhà trường phải giữ nguyên hiện trạng, lưu mẫu và kịp thời báo cáo UBND phường, xã, đặc khu nơi đặt trường, cơ quan công an địa phương và Sở GD&ĐT để phối hợp kiểm tra, xử lý.

Bên cạnh đó, các cơ sở giáo dục không được tiếp nhận động vật, sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc, không bảo đảm điều kiện an toàn dịch bệnh hoặc có chứa chất cấm để cung cấp làm suất ăn cho học sinh.

Sở cũng yêu cầu các trường tuyên truyền đến cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh về tác hại của việc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi; nâng cao ý thức giám sát, phát hiện và thông tin kịp thời khi có dấu hiệu bất thường liên quan đến an toàn thực phẩm.

Đối với việc lựa chọn nhà cung cấp, các trường phải tra cứu, sử dụng danh sách đơn vị cung cấp thực phẩm và suất ăn chế biến sẵn có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm còn hiệu lực do Sở An toàn thực phẩm cấp.