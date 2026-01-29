Học sinh biên giới có thể nhận hỗ trợ tiền ăn đến 1,17 triệu đồng/tháng

Dự thảo này nhằm thể chế hóa mô hình trường phổ thông nội trú - loại hình trường chuyên biệt dành riêng cho các xã biên giới đất liền lần đầu tiên xuất hiện và đã được đưa vào Luật Giáo dục sửa đổi.

Hiện nay, chính sách cho học sinh và nhà trường tại trường phổ thông nội trú chưa được quy định tại bất kỳ văn bản quy phạm pháp luật nào.

Mục tiêu của chính sách nhằm bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục, giúp học sinh vùng biên có điều kiện học tập tập trung, giảm bớt khó khăn do địa hình chia cắt.

Dự thảo phân định rõ mức hưởng lợi cho học sinh ở lại trường (nội trú) và học sinh chỉ nghỉ trưa tại trường (bán trú buổi trưa).

Đối với học sinh nội trú, mỗi em được hỗ trợ tiền ăn 1,17 triệu đồng/tháng. Bên cạnh tiền mặt, mỗi học sinh được cấp 15kg gạo/tháng.

Đối với học sinh bán trú buổi trưa, mức hỗ trợ tiền ăn trưa là 450.000 đồng/tháng. Các em cũng nhận được 8kg gạo/tháng.

Học sinh dân tộc thiểu số tại Quảng Trị (Ảnh: Tiến Thành).

Tất cả các khoản hỗ trợ trên được hưởng theo thời gian học thực tế, nhưng không quá 9 tháng mỗi năm học. Đặc biệt, học sinh lớp 1 là người dân tộc thiểu số học tiếng Việt trước khi vào chương trình chính thức sẽ được hưởng thêm 1 tháng chính sách.

Ngoài bữa ăn, dự thảo còn quy định các khoản hỗ trợ hiện vật để đảm bảo đời sống sinh hoạt cho học sinh nội trú. Theo đó, hàng năm, mỗi học sinh được cấp 2,05 triệu đồng để mua đồng phục và học phẩm (vở, viết, dụng cụ học tập).

Vào đầu mỗi cấp học, mỗi học sinh được cấp 1 lần đồ dùng cá nhân gồm chăn, màn... với mức kinh phí 2,05 triệu đồng.

Nhà nước cũng sẽ cấp kinh phí cho các trường phổ thông nội trú để tổ chức khám sức khỏe định kỳ, mua bảo hiểm y tế, mua sách giáo khoa cho học sinh mượn và trang bị dụng cụ nhà bếp. Kinh phí vận hành, điện nước và quản lý học sinh ngoài giờ cũng được ngân sách bảo đảm.

Dự thảo đề xuất phương án, mỗi học sinh chỉ phải xét duyệt hưởng chính sách một lần duy nhất khi nhập học và được hưởng cho đến hết cấp học.

Việc xét duyệt học sinh vào học tập tại trường phổ thông nội trú được tính theo thứ tự ưu tiên, bắt đầu từ học sinh mồ côi, học sinh hộ nghèo, cận nghèo, học sinh ở vùng đặc biệt khó khăn hoặc nhà quá xa trường không thể đi về trong ngày, học sinh là con của người có công.

Trường hợp số học sinh đăng ký nhiều hơn chỉ tiêu, trường sẽ xét học sinh theo các tiêu chí cụ thể do Sở GD&ĐT địa phương quy định.

Bộ GD&ĐT đã đăng tải dự thảo Nghị định quy định chính sách cho học sinh trường phổ thông nội trú và trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền trên Cổng thông tin điện tử của Bộ để lấy ý kiến rộng rãi đến hết 7/2.