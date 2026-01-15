Một tỉnh "trải thảm" đón giáo viên, hỗ trợ ngay đến 100 triệu đồng

Thầy và trò Trường THCS Trương Minh Bạch, Tây Ninh (Ảnh: Nguyễn Vy)

Nghị quyết 50/2025 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh có hiệu lực từ hôm nay (15/1) với những điều khoản hỗ trợ đặc thù dành riêng cho giáo viên.

Mức hỗ trợ được phân theo địa bàn công tác, thể hiện rõ định hướng ưu tiên thu hút giáo viên về những nơi còn nhiều khó khăn.

Mức 100 triệu đồng dành cho giáo viên công tác tại các xã biên giới. Mức 60 triệu đồng đối với giáo viên làm việc tại các xã còn lại; 30 triệu đồng/người đối với giáo viên công tác tại các phường.

Mức hỗ trợ này không dùng để tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội; được chi trả một lần.

Trường hợp giáo viên vừa đáp ứng đủ điều kiện hỗ trợ theo Nghị quyết này vừa đáp ứng đủ điều kiện hỗ trợ theo các chính sách khác thì chỉ hưởng theo một chế độ hỗ trợ cao nhất.

Đi kèm với quyền lợi hấp dẫn, Nghị quyết cũng quy định rõ trách nhiệm của người thụ hưởng. Giáo viên nhận hỗ trợ phải cam kết công tác ít nhất 6 năm kể từ ngày có quyết định tuyển dụng vào làm giáo viên và chấp hành sự phân công công tác của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền.

Nghị quyết cũng quy định rõ cơ chế đền bù khoản hỗ trợ đã nhận nhằm bảo đảm tính ràng buộc và hạn chế trục lợi chính sách.

Theo đó, giáo viên được tuyển dụng sẽ phải hoàn trả 100% số tiền hỗ trợ trong trường hợp tự ý bỏ việc, đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc khi chưa hết thời gian cam kết, hoặc bị xử lý kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc trong thời gian công tác.

Bên cạnh đó, giáo viên cũng phải đền bù một phần khoản hỗ trợ nếu cơ sở giáo dục đơn phương chấm dứt hợp đồng và hủy quyết định tuyển dụng do không đạt yêu cầu sau thời gian tập sự, hoặc có 2 năm liên tiếp bị xếp loại chất lượng không hoàn thành nhiệm vụ.

Việc thu hồi chi phí hỗ trợ phải được thực hiện chậm nhất trong vòng 120 ngày kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định thu hồi; người được tuyển dụng có trách nhiệm nộp trả đầy đủ khoản đền bù cho đơn vị đã chi hỗ trợ. Trường hợp phát sinh tranh chấp, các bên liên quan có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện theo quy định của pháp luật.

Những chính sách này không áp dụng cho đối tượng được tuyển dụng vào làm giáo viên đang làm việc hoặc đã làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh.

Thực tế nhiều năm qua cho thấy, không chỉ riêng Tây Ninh mà nhiều địa phương trên cả nước đang đối mặt với tình trạng thiếu giáo viên, đặc biệt tại vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới. Nguyên nhân chủ yếu đến từ điều kiện làm việc khó khăn, thu nhập chưa tương xứng và áp lực nghề nghiệp ngày càng lớn.

Với mức hỗ trợ lên tới 100 triệu đồng, chính sách mới của Tây Ninh được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực vật chất ban đầu, giúp giáo viên yên tâm nhận nhiệm vụ, gắn bó lâu dài với địa phương, nhất là ở những khu vực còn nhiều thách thức về đời sống và điều kiện sinh hoạt.