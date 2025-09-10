35 thí sinh đỗ Học viện Kỹ thuật Quân sự đạt điểm tuyệt đối 30/30

Thông tin trên được Học viện Kỹ thuật Quân sự đưa ra sáng nay (10/9), tại lễ nhập học cho các học viên hệ dân sự.

Theo nhà trường, con số 35 thí sinh trúng tuyển với điểm tuyệt đối 30/30 trên đây đều thuộc hệ quân sự.

Đối với hệ dân sự, 2 thí sinh cao điểm nhất là 28,65, không có thí sinh đạt 30/30.

Năm 2025, Học viện Kỹ thuật quân sự tuyển 364 học viên hệ quân sự và 600 sinh viên hệ dân sự. Đây là năm đầu tiên nhà trường tuyển sinh lại hệ dân sự sau 6 năm tạm dừng.

Học viên năm nhất được hỗ trợ làm hồ sơ nhập học sáng nay tại Học viện Kỹ thuật Quân sự (Ảnh: M. Hoan).

Tại lễ nhập học sáng nay, hàng nghìn phụ huynh, học sinh đã được hướng dẫn làm thủ tục gồm: Nhập hồ sơ cán bộ, sắp xếp hồ sơ theo quy định, làm thủ tục nhập học...

Trước đó, Trường đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội thống kê có 192 thí sinh có điểm xét đạt tuyệt đối trúng tuyển vào trường.

Tại Học viện Quân y, năm nay có 182 em trúng tuyển nhập học, trong đó 14 thí sinh đạt điểm xét tuyển tuyệt đối 30/30.

Mùa tuyển sinh 2025, cả nước ghi nhận 6 ngành học lấy điểm chuẩn tuyệt đối 30/30, trong đó có tới 4 ngành là Sư phạm.

6 ngành học lấy điểm chuẩn tuyệt đối 30/30 năm nay có sự góp mặt của 2 ngành quân đội: Y khoa của Học viện Quân y và Quan hệ quốc tế của Học viện Khoa học quân sự. Đây đều là điểm chuẩn áp dụng với thí sinh nữ.

4 ngành còn lại là Sư phạm tiếng Anh và Sư phạm tiếng Trung tại 2 trường Đại học Ngoại ngữ thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Huế.

Đáng chú ý, Đại học Huế còn áp dụng thêm tiêu chí phụ. Với ngành Sư phạm tiếng Anh, thí sinh phải đạt điểm tiếng Anh từ 9,5 trở lên, điểm văn từ 8,5 trở lên. Với ngành sư phạm tiếng Trung, thí sinh phải đạt điểm ngoại ngữ tuyệt đối 10/10.