Điều đặc biệt ở 8 trường dẫn đầu “bảng vàng” học sinh giỏi lớp 12 TPHCM

Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 12 cấp thành phố năm học 2025-2026 của TPHCM vừa qua đã chứng kiến màn so tài của học sinh đến từ hơn 242 trường THPT.

Với tỷ lệ 92,15% trường tham dự có giải, kỳ thi năm nay cho thấy chất lượng giáo dục đồng đều. Tuy nhiên, 8 cái tên dưới đây đã bứt phá để khẳng định vị thế "đầu tàu".

THPT chuyên Lê Hồng Phong (305 giải): "Gã khổng lồ" không đối thủ

Đứng đầu bảng vàng không xa lạ, chính là THPT chuyên Lê Hồng Phong, ngôi trường từ lâu đã được xem là "gã khổng lồ" trong công tác bồi dưỡng nhân tài.

Điểm đặc biệt của ngôi trường này nằm ở sự toàn diện ở nhiều lĩnh vực. Với 305 giải thưởng, học sinh chuyên Lê Hồng Phong không chỉ thống trị các môn khoa học tự nhiên mà còn thể hiện sức mạnh đáng gờm ở các môn ngoại ngữ như Tiếng Anh, Tiếng Pháp và các môn khoa học xã hội.

Trong đó, trường có 20 giải nhất, 137 giải nhì và 148 giải ba.

Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong dẫn đầu số lượng học sinh giỏi thành phố năm học 2025-2026 với 305 giải (Ảnh: Nhà trường).

Thành tích này là sự tiếp nối của một bề dày truyền thống, nơi từng “sản sinh” ra những tấm huy chương vàng Olympic quốc tế danh giá.

Luôn giữ vững phong độ của một "anh cả", THPT chuyên Lê Hồng Phong không chỉ dẫn đầu thành phố mà còn là lá cờ đầu của cả nước. Tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm nay, ngôi trường này chiếm hơn 53% tổng số giải của TPHCM, với 153 giải. Trong đó, có 5 giải nhất, 44 giải nhì, 39 giải ba và 65 giải khuyến khích.

Với 153 giải, đây cũng là trường có số thí sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia nhiều nhất cả nước.

THPT chuyên Lê Quý Đôn (202 giải): Lần đầu “chào sân" ngoạn mục

Bất ngờ và ấn tượng nhất trong kỳ thi năm nay chính là màn "chào sân" ngoạn mục của THPT chuyên Lê Quý Đôn (khu vực 3, Bà Rịa - Vũng Tàu cũ).

Dù đây là lần đầu tiên góp mặt tại sân chơi lớn của TPHCM sau khi chuyển đến thành phố mới, thầy và trò nhà trường đã ngay lập tức đánh dấu một dấu ấn mới.

Thầy và trò Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn có màn "chào sân" ngoạn mục với top 2 (Ảnh: FB nhà trường).

Với 202 giải thưởng, chuyên Lê Quý Đôn đã bước lên vị trí top 2 toàn thành phố, một con số khẳng định nội lực và bản lĩnh không hề thay đổi trước những cơ hội mới.

Hành trình khẳng định mình tại chặng đường mới của ngôi trường này đã trở thành minh chứng rõ nét nhất cho tinh thần quyết tâm và khát vọng vươn tầm của một đơn vị giàu truyền thống.

THPT chuyên Trần Đại Nghĩa (177 giải): "Thủ phủ" của giải cao

Dù chỉ xếp thứ 3 về tổng giải thưởng nhưng THPT chuyên Trần Đại Nghĩa lại ghi dấu ấn đậm nét ở chất lượng của những giải thưởng cao nhất.

Với 32 giải nhất, ngôi trường này đang chứng minh vị thế của một "thủ phủ" giải cao. Bên cạnh đó, trường có 76 giải nhì và 95 giải ba.

Điểm sáng lớn nhất nằm ở đội tuyển Tiếng Anh đạt 11 giải nhất và 23 giải nhì, phản ánh đúng định hướng đào tạo tiệm cận chuẩn quốc tế mà nhà trường theo đuổi nhiều năm qua.

Bên cạnh đó, đội tuyển Hoá học có 5 giải nhất, đội tuyển Văn và Toán có 4 giải nhất mỗi môn.

Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa lại ghi dấu ấn đậm nét ở chất lượng của những giải thưởng cao nhất. (Ảnh: FB nhà trường).

Không chỉ dừng lại ở các kỳ thi học thuật truyền thống, học sinh tại đây còn nổi tiếng với khả năng nghiên cứu khoa học và tư duy năng động, mở ra cánh cửa tiến vào các đại học hàng đầu thế giới.

THPT Gia Định (156 giải): Ngôi trường giàu lịch sử

Ở khối các trường không thuộc hệ chuyên hoàn toàn, THPT Gia Định chính là một hiện tượng thú vị.

Xuất thân từ một ngôi trường tư thục có lịch sử gần 70 năm, Gia Định đã vươn mình trở thành "cái nôi" đào tạo học sinh giỏi hàng đầu thành phố.

Trong kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 cấp thành phố năm học 2025-2026, học sinh của trường giành tổng cộng 156 giải thưởng, gồm 4 giải nhất, 50 giải nhì và 102 giải ba, qua đó xếp thứ 4 toàn TPHCM. Bên cạnh đó, trường cũng có 6 giải nhất của đội tuyển thi học sinh giỏi quốc gia.

THPT Nguyễn Thượng Hiền (142 giải): Duy trì thành tích bền bỉ

Góp mặt trong top 5, THPT Nguyễn Thượng Hiền đạt 142 giải với 3 giải nhất, 62 giải nhỉ, 77 giải ba, tiếp tục là đại diện quen thuộc trong nhóm trường có thành tích học sinh giỏi cao của thành phố.

Điểm nổi bật của trường là sự ổn định qua các năm, với kết quả trải đều ở nhiều môn như Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh. Đây là minh chứng cho quá trình bồi dưỡng lâu dài, có chiều sâu.

Trường cũng được mệnh danh là "pháo đài" học thuật khu vực quận Tân Bình cũ khi luôn giữ chất lượng đầu vào cực cao.

8 trường THPT nhiều giải học sinh giỏi nhất TPHCM (Biểu đồ: Huyên Nguyễn).

THPT Mạc Đĩnh Chi: Đại diện tiêu biểu của khu vực phía Tây

Ở khu vực phía Tây thành phố, THPT Mạc Đĩnh Chi góp mặt trong top 8 với 125 giải thưởng, trong đó có 2 giải nhất, 48 giải nhì, 75 giải ba. Đây là ngôi trường có truyền thống hiếu học lâu đời, nổi tiếng với kỷ luật thép và phong trào học tập sâu rộng.

Năm nay, đội tuyển Sinh học đạt tới 23 giải, trong đó có 1 giải nhất, 7 giải nhì và 15 giải ba. Các đội tuyển Tiếng Anh, Ngữ văn, Toán học đều có đến 18 giải.

Không phải là trường chuyên, nhưng nhiều năm qua, trường Mạc Đĩnh Chi vẫn duy trì thành tích ổn định nhờ cách tổ chức đội tuyển bài bản và chú trọng phát hiện học sinh có năng lực từ sớm.

Ở các kỳ thi cấp cao hơn, học sinh của trường cũng đều đặn góp mặt và đạt giải, cho thấy sự đầu tư có chiều sâu, không mang tính thời điểm.

THPT chuyên Hùng Vương (117 giải): Khi truyền thống hiếu học chuyển mình thành con số

Một cái tên khác trong top 8 là THPT chuyên Hùng Vương với 117 giải thưởng. Ngôi trường mang tên vị Vua Hùng Vương từ lâu đã là niềm tự hào của ngành giáo dục địa phương (Bình Dương cũ) nay đã khẳng định được bản sắc tại sân chơi chung của thành phố.

Thế mạnh của chuyên Hùng Vương thường nằm ở các môn khoa học tự nhiên, nơi sự sáng tạo và tư duy logic của học sinh được phát huy tối đa thông qua các câu lạc bộ học thuật và phòng thí nghiệm hiện đại.

Những học sinh đạt giải sẽ được thành phố thưởng, giải nhất nhận 12 triệu đồng (Ảnh minh hoạ: FB THPT chuyên Lê Quý Đôn).

THPT Nguyễn Hữu Huân (115 giải): "Ngọn hải đăng" tri thức phía Đông bứt phát

Khép lại danh sách 8 ngôi trường xuất sắc nhất là THPT Nguyễn Hữu Huân với 115 giải thưởng, trong đó có 1 giải nhất, 45 giải nhì và 69 giải ba; đồng thời có 6 giải nhất của học sinh đội tuyển thành phố thi quốc gia.

Là trường thường xuyên nằm trong top điểm chuẩn lớp 10 cao nhất, THPT Nguyễn Hữu Huân có học sinh đạt giải ở nhiều môn khác nhau. Thành tích không chỉ dừng ở cấp thành phố mà còn ghi dấu ở kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, cho thấy chất lượng đào tạo ngày càng được nâng cao và lan tỏa.

Kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 đầu tiên của TPHCM sau sáp nhập được tổ chức ngày 4/3, có hơn 9.000 học sinh tham gia ở 11 môn. Trong đó, Tiếng Anh là môn nhiều thí sinh nhất, lên đến 1.200 em. Tiếp đến là Toán và Văn với hơn 1.000 em mỗi môn.

Ở mỗi môn, tỷ lệ giải nhất, nhì, ba lần lượt là 5-20-35% trên tổng số. Những em đạt giải nhất được thành phố thưởng 12 triệu đồng.