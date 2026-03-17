Phụ huynh bị bảo vệ chung cư xem như “tội phạm” vì mời thầy đến nhà dạy con

Chị Trang đang sống tại một chung cư ở phường Phú Diễn, Hà Nội. Nửa năm trước, chị từng tranh cãi gay gắt với bảo vệ chung cư về việc tổ chức một lớp học thêm cho con gái tại nhà. Nhắc lại câu chuyện này, chị Trang vẫn bức xúc.

Con gái chị Trang đang học lớp 5 một trường tư thục. Với mục tiêu cho con thi vào trường THCS công lập chất lượng cao, chị Trang đưa con đi học thêm từ lớp 4.

Tuy nhiên, theo quy định của Thông tư 29, việc dạy thêm, học thêm với học sinh tiểu học bị cấm tuyệt đối.

Thời điểm tháng 3/2025, khi Thông tư 29 mới có hiệu lực, trung tâm nơi con chị Trang học thêm tạm thời dừng các lớp trực tiếp, chuyển sang hình thức online, vừa dạy vừa nghe ngóng hướng dẫn cụ thể từ Sở GD&ĐT Hà Nội. Nhận thấy việc học online không hiệu quả với con, chị quyết định tìm thầy cô nhận gia sư tại nhà.

Để con có động lực học tập, chị Trang gom một nhóm ba học sinh có chung mục tiêu, sau đó mời thầy giáo dạy toán giỏi đến nhà dạy 2 buổi mỗi tuần. Được 2 tuần, sự việc bị bảo vệ chung cư để mắt đến.

Một buổi chiều, khi thầy giáo đến nhà dạy con chị Trang theo lịch, bảo vệ đã không cho thầy vào thang máy với lý do cấm dạy thêm học thêm tại chung cư.

Chị Trang giải thích rằng đây chỉ là học nhóm tại nhà nhưng bảo vệ kiên quyết giữ quan điểm. Trong lúc tranh cãi gay gắt, bảo vệ doạ sẽ báo lên phường việc chị Trang tổ chức dạy thêm trái phép tại nhà.

“Chưa bao giờ tôi nghĩ có ngày việc cho con học thêm một cách chính đáng lại bị xem như tội phạm”, chị Trang bức xúc.

Theo chị Trang, Thông tư 29 đã không bao quát hết thực tế dạy và học phổ thông.

Tại Hà Nội, các trường cấp 2 chất lượng cao tuyển sinh ngày càng khắt khe với tỷ lệ cạnh tranh gay gắt. Một số trường nhiều năm giữ tỷ lệ 1 chọi 20. Bài kiểm tra đầu vào yêu cầu học sinh phải học nâng cao mới có thể giải quyết. Do đó, bất chấp quy định, việc học thêm, dạy thêm ở tiểu học vẫn diễn ra phổ biến.

Chị Trang cũng cho rằng, các quy định của Bộ GD&ĐT mâu thuẫn nhau. Theo chị, nếu Bộ cấm dạy thêm học thêm tiểu học thì đồng thời phải cấm thi tuyển vào lớp 6. Song điều này khó khả thi.

“Việc xét tuyển lớp 6 dưới hình thức làm bài kiểm tra đánh giá năng lực không khác gì thi tuyển, chỉ khác nhau cách gọi mà thôi. Điều này phụ huynh nào cũng hiểu. Có thi thì phải có học thêm. Trừ những học sinh vô cùng xuất sắc vốn chiếm tỷ lệ ít ỏi, tôi không tin các con thi lớp 6 chất lượng cao mà không đi học thêm”, chị Trang bày tỏ quan điểm.

Giống chị Trang, chị Nguyễn Thị Hằng (phường Thanh Trì, Hà Nội) cũng mời cô giáo về nhà kèm con học hơn một năm nay, từ khi con chị học lớp 8. Năm nay con chị sẽ thi lớp 10 công lập.

Theo lời chị Hằng, con chị có học lực trung bình. Cháu từng học thêm ở trường, học thêm ở trung tâm và học thêm cô giáo trên lớp nhưng không hiệu quả. Thông qua người quen giới thiệu, chị Hằng tìm được một giáo viên trẻ từng đạt giải giáo viên giỏi cấp thành phố tới nhà kèm riêng cho con môn Toán.

Nhờ được cô kèm sát sao, con chị Hằng cải thiện điểm toán trung bình từ 4-5 điểm lên mức ổn định là 7-8 điểm. Tuy nhiên, cô giáo đề nghị chị Hằng không kể, không khoe với ai, bởi xét theo Thông tư 29, cô đang sai.

“Tôi mời cô về dạy cho con tôi, nghĩa là tôi có nhu cầu. Cô dạy thêm học sinh không ở trường mình. Song cô đã dạy thêm có thu tiền tại một nơi không có đăng ký kinh doanh dịch vụ dạy thêm là nhà tôi”, chị Hằng nói.

Theo Thông tư 29, tổ chức hoặc cá nhân tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường có thu tiền phải thực hiện đăng ký kinh doanh và công khai thông tin về học phí, môn học, thời lượng, danh sách giáo viên… Riêng giáo viên đang dạy học trong nhà trường cần báo cáo với hiệu trưởng.

Dạy thêm, học thêm theo hình thức gia sư tại nhà diễn ra khá phổ biến song không được quy định cụ thể trong Thông tư 29. Điều này dẫn tới việc nhiều giáo viên dạy gia sư không biết mình làm đúng hay sai.

"Các cô mang kiến thức và cái tâm của mình để có thu nhập chính đáng. Phụ huynh cho con đi học thêm vì mong sự tiến bộ, vì tương lai của con. Nhưng giờ đây, những điều này bị soi xét, nhòm ngó như thể chúng tôi đang làm điều gì sai trái, không chân chính", chị Mai Thu Trang một lần nữa nhấn mạnh.

(*) Tên phụ huynh đã được thay đổi