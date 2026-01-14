Hàng trăm học trò TPHCM quan sát đồng hồ và 3 chiếc xe để…  làm bài thi

Ngày 14/1, 217 học sinh xuất sắc đến từ 168 phường, xã, đặc khu trên địa bàn TPHCM tham gia vòng chung kết Hội thi “Văn hay chữ tốt - Giải Sao khuê” cấp thành phố năm học 2025-2026.

Những học sinh này được tuyển chọn từ 4.800 học sinh khối từ lớp 6 đến lớp 11 tham dự ở vòng sơ khảo.

Hội thi năm nay thay vì làm bài trong không gian lớp học quen thuộc, thí sinh được tham gia vào một hành trình với các trạm sáng tạo.

Học sinh trải nghiệm ở trạm 1 với hình ảnh chiếc đồng hồ được đặt bên cạnh một chiếc xe đạp cũ, một xe đạp điện, một xe máy (Ảnh: T.T).

Trong không gian rộng gần 9ha của Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, phường Phước Thắng, TPHCM (thuộc Bà Rịa - Vũng Tàu cũ), thí sinh trải qua 4 trạm.

Trạm 1 có tên gọi "Trên hành trình cuộc sống", học sinh quan sát nhịp sống đời thường qua những cung đường quen thuộc, cảm nhận sự vận động của thành phố và những đổi thay đang diễn ra quanh mình.

Tại trạm 1, hình ảnh chiếc đồng hồ được đặt bên cạnh một chiếc xe đạp cũ, một xe đạp điện, một xe máy khơi gợi cho học sinh suy nghĩ về những thay đổi theo dòng thời gian.

Học trò leo đồi trải nghiệm không gian tự nhiên (Ảnh: Hoài Nam).

Đến với trạm 2 có tên gọi "Trước lịch sử dân tộc", học sinh được tham quan khu vực tượng đài nhà bác học Lê Quý Đôn, dâng hương tưởng niệm và lắng nghe những câu chuyện về truyền thống hiếu học, hun đúc lòng tự hào dân tộc.

Tại trạm 3 với tên gọi "Trong vòng tay bạn bè", các em trao gửi cho nhau lời chúc, quà tặng và ghi lại những khoảnh khắc đẹp của tình bạn.

Cuối cùng, ở trạm 4 "Giữa thiên nhiên bao la", học sinh leo đồi, hòa mình vào không gian xanh của khuôn viên trường, lắng nghe “tiếng nói của thiên nhiên” qua những văn bản thơ ca được chuẩn bị sẵn, từ đó hình thành ý thức trân trọng môi trường và cuộc sống quanh mình.

Những hành trình này trở thành chất liệu quý giá, giúp các thí sinh chắt lọc cảm xúc để viết nên những bài luận mang đậm dấu ấn cá nhân theo yêu cầu của đề thi qua từng nét chữ uyển chuyển.

Từ những trải nghiệm thực tế, học sinh thực hiện bài viết theo yêu cầu của đề thi (Ảnh: T.L).

Ông Nguyễn Bảo Quốc, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM, cho biết hội thi là dịp để học sinh cùng nhau chia sẻ những khoảnh khắc yêu thương, cảm nhận rõ ràng hơn về thực tế cuộc sống đang diễn ra quanh mình.

Thông qua hội thi, ngoài việc tích lũy kiến thức và trải nghiệm, học sinh còn được rèn luyện sự tự tin, trưởng thành hơn trong cuộc sống, tạo nền tảng cho những hành trình tiếp theo trong cuộc sống.