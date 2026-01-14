Xuất hiện nhiều tài năng nhí tại sân chơi nhạc cụ học sinh Hà Nội

Ngày 13/1, 40 tiết mục xuất sắc đến từ khối học sinh tiểu học tham gia tranh tài tại Liên hoan tài năng nhạc cụ học sinh phổ thông Hà Nội lần thứ nhất, năm học 2025-2026.

Đây là lần đầu tiên học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 của thành phố có cơ hội thể hiện tài năng trên một sân khấu chính quy, với các vòng thi loại có tính cạnh tranh cao.

Bảng tiểu học có 40 thí sinh, tranh tài ở 14 loại nhạc cụ khác nhau, bao gồm cả nhạc cụ dân tộc và nhạc cụ phương Tây. Ở độ tuổi 6-10, các thí sinh gây bất ngờ cho khán giả và ban giám khảo khi thể hiện khả năng biểu diễn chuyên nghiệp, từ phong cách đến kỹ thuật.

Thí sinh Nguyễn Lê Thái Cát Lâm - Trường Tiểu học Hoàng Mai (Ảnh: Ngọc Minh).

Thí sinh nhỏ tuổi nhất là Đỗ Bảo Anh, học lớp 1 Trường Tiểu học Chúc Sơn A, phường Chương Mỹ. Bảo Anh tự tin thể hiện một tác phẩm khó của nhà soạn nhạc người Đan Mạch F. Kuhlau.

Đồng Miên Miên, học sinh lớp 3 Trường Tiểu học Sao Ánh Dương, chơi cùng lúc 2 loại nhạc cụ trên sân khấu là đàn T'rưng và violin. Tác phẩm mà em chọn được đầu tư phối khí riêng.

Hoàng Phan An Hiên, học sinh lớp 3 Trường Tiểu học Phenikaa, gây ấn tượng với kỹ thuật biểu diễn chắc chắn khi chơi một bản concerto giàu cảm xúc của nhà soạn nhạc người Đức Oskar Rieding.

Thí sinh Hoàng Phan An Hiên (Ảnh: Ngọc Minh)

Nguyễn Ngọc An Nhiên (Trường Tiểu học Phú Diễn) và Đặng Khánh Nhật Anh (Trường Tiểu học và THCS Wellspring) thu hút sự chú ý mạnh mẽ của khán giả với phong thái biểu diễn tự tin, sống động như các nghệ sĩ chuyên nghiệp.

Thí sinh Đặng Khánh Nhật Anh (Ảnh: Ngọc Minh)

Liên hoan vẫn còn được tiếp tục trong ngày 14/1 với sự tranh tài của nhóm học sinh THCS với 58 thí sinh bảng đại trà và 24 thí sinh bảng bán chuyên nghiệp.

Liên hoan tài năng nhạc cụ học sinh phổ thông Hà Nội được tổ chức với mục đích góp phần hiện thực hóa mục tiêu giáo dục toàn diện, chú trọng phát triển năng lực thẩm mỹ, kỹ năng biểu cảm nghệ thuật cho học sinh; từng bước khuyến khích mỗi học sinh làm quen và sử dụng thành thạo ít nhất một loại nhạc cụ phù hợp với sở thích và lứa tuổi.

Lễ bế mạc liên hoan sẽ diễn ra vào ngày 16/1. Những tiết mục xuất sắc nhất sẽ được lựa chọn biểu diễn trong buổi hoà nhạc đặc biệt, dự kiến diễn ra vào tháng 3.

Phan Ngọc Minh - Đinh Gia Lợi