Trường vận động 10 cây giáng hương giá 130 triệu đồng vì phù hợp cảnh quan

Hai ngày qua, mạng xã hội Facebook lan truyền danh sách các khoản vận động xã hội hóa năm học 2025-2026 của Trường THCS Nguyễn Du (phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) với tổng kinh phí dự toán hơn 800 triệu đồng.

Theo bảng dự toán, nhà trường dự kiến vận động ủng hộ 6 nội dung, gồm: Bàn ghế học sinh, tivi, trang trí 15 phòng học mới, thiết bị tập luyện cho nhà đa năng, trồng cây bóng mát theo quy hoạch sân trường mới và sửa chữa, cải tạo bồn hoa, máy móc phục vụ dạy học.

Dự toán kinh phí Trường THCS Nguyễn Du kêu gọi tài trợ (Ảnh: Chụp màn hình).

Đáng chú ý, trong danh mục này có nội dung trồng 10 cây giáng hương trị giá 130 triệu đồng (13 triệu đồng/cây) và sửa chữa, cải tạo bồn hoa 50 triệu đồng.

Một số ý kiến cho rằng đây là khoản chi chưa thật sự cần thiết, dễ tạo áp lực cho phụ huynh trong bối cảnh địa phương vừa chịu ảnh hưởng của hai cơn bão lớn (bão số 5 và số 10).

Ngày 24/10, ông Lê Ngọc Anh, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Du, cho biết bảng dự toán nói trên nằm trong kế hoạch vận động nguồn lực xã hội hóa giáo dục năm học 2025-2026. Mục tiêu là huy động sự chung tay của phụ huynh, doanh nghiệp và cộng đồng để bổ sung cơ sở vật chất phục vụ công tác dạy và học.

"Kế hoạch đã được công khai trên website nhà trường từ tháng 9 và gửi tới phụ huynh các lớp. Tất cả các khoản vận động đều trên tinh thần tự nguyện, không bắt buộc phụ huynh học sinh phải đóng góp", ông Ngọc Anh khẳng định.

Trường THCS Nguyễn Du có 32 lớp với 1.408 học sinh. Những năm qua, chính quyền đã đầu tư hơn 54 tỷ đồng xây dựng hai dãy nhà học ba tầng, nhà đa năng, sân trường, cảnh quan và các thiết bị cơ bản.

Tuy nhiên, năm học này, trường tăng thêm 3 lớp mới với 135 học sinh, trong khi nhiều bàn ghế, thiết bị đã hư hỏng. Do đó, nhà trường cần huy động thêm nguồn lực xã hội hóa để đáp ứng nhu cầu học tập.

Trường THCS Nguyễn Du (Ảnh: Văn Nguyễn).

Liên quan đến hạng mục trồng cây giáng hương trị giá 130 triệu đồng, ông Ngọc Anh cho biết toàn bộ cây đã được doanh nghiệp tài trợ, nhà trường chỉ đưa vào bảng dự trù nhằm đảm bảo công khai, minh bạch các danh mục vận động.

Theo vị hiệu trưởng, cây giáng hương được lựa chọn vì phù hợp cảnh quan, có độ che phủ tốt, nhiều trường trên địa bàn đã trồng loại cây này và cho thấy đều rất đẹp.

Cũng theo lãnh đạo Trường THCS Nguyễn Du, đối với các hạng mục tivi, bảng trượt thông minh, nhà trường mới dừng ở bước khảo sát, thẩm định giá từ một số đơn vị cung cấp.

Việc triển khai sẽ tuân thủ đúng quy định, các khoản mua sắm có giá trị trên 100 triệu đồng phải thực hiện theo hình thức đấu thầu, đảm bảo quy trình và minh bạch.

Ông Lê Ngọc Anh khẳng định thêm nhà trường mới ở giai đoạn vận động, các tổ chức, cá nhân có thể ủng hộ bằng tiền mặt hoặc hiện vật, tùy điều kiện.

Đối với phụ huynh và học sinh, nhà trường chỉ phổ biến trên tinh thần tự nguyện, không ép buộc. Toàn bộ kế hoạch vận động đều đã được UBND phường Thành Sen phê duyệt trước khi công khai.