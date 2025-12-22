Hàng chục tỷ đồng hỗ trợ sinh viên sư phạm bị "kẹt": Bao giờ chi trả?

Những ngày qua, nhiều sinh viên các ngành sư phạm khoá 11 (năm 2021-2025) của Trường Đại học Đồng Nai phản ánh về việc dù đã tốt nghiệp nhưng đến nay họ vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ dành cho sinh viên sư phạm theo Nghị định số 116/2020 của Chính phủ.

Trao đổi với phóng viên Dân trí ngày 22/12, ông Đặng Anh Tuấn, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Nai, thông tin Ban Giám hiệu nhà trường sau khi được kiện toàn (vào tháng 8/2025) đã rà soát các vướng mắc từ đợt tuyển sinh 2021, kiểm tra danh sách sinh viên khóa 11 đăng ký hưởng chính sách theo Nghị định 116.

Sinh viên Trường Đại học Đồng Nai (Ảnh: Fanpage nhà trường).

Quá trình thực hiện chế độ cho sinh viên sư phạm phát sinh một số khó khăn, vướng mắc cần phải rà soát lại nhằm đảm bảo việc chi trả được chặt chẽ, đúng đối tượng, không để xảy ra thất thoát.

Quan điểm của trường là tuân thủ đúng quy định, công khai, minh bạch và đảm bảo quyền lợi chính đáng của sinh viên.

Nhà trường đã chủ động báo cáo UBND tỉnh và khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan đề xuất giải pháp tháo gỡ vướng mắc. Hiện nguồn kinh phí theo Nghị định 116 đã được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt.

Ông Đặng Anh Tuấn cho biết, nhà trường đang khẩn trương rà soát, phối hợp các đơn vị liên quan để chi trả đúng đối tượng, bảo đảm khách quan, minh bạch và giúp sinh viên sớm được thụ hưởng chính sách.

Dự kiến trong tuần này, lãnh đạo UBND tỉnh sẽ làm việc với trường để sớm giải quyết dứt điểm việc chi trả cho sinh viên.

Trước đó, vào tháng 8/2025, theo thông tin từ Trường Đại học Đồng Nai, nhà trường có hơn 400 sinh viên sư phạm khoá 11 thuộc các ngành Toán, Vật lý, Hóa học, Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục mầm non và Giáo dục tiểu học được hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị định 116/2020 của Chính phủ.

Tính đến tháng 7/2025, toàn bộ số sinh viên này đã tốt nghiệp. Để chuẩn bị chi trả, nhà trường yêu cầu sinh viên trong danh sách hoàn tất cập nhật và xác thực thông tin tài khoản ngân hàng chính chủ trên hệ thống quản lý sinh viên và trực tiếp tại trường trước ngày 11/8.

Các sinh viên này đã có đơn xin được hỗ trợ chi phí sinh hoạt ngay từ đầu khóa và được Trường Đại học Đồng Nai duyệt. Danh sách này sau đó được Sở GD&ĐT, Sở Tài chính phê duyệt theo quy định và được UBND tỉnh đồng ý cấp kinh phí.

Theo thông báo của trường, sinh viên được hỗ trợ chi phí sinh hoạt 40 tháng/toàn khóa, với mức 3,63 triệu đồng/tháng, tương đương tối đa 145,2 triệu đồng/sinh viên.

Như vậy, nếu tính trên con số theo thông báo ban đầu, tổng số tiền hỗ trợ sinh viên các ngành sư phạm khoá 11 tại Trường Đại học Đồng Nai khoảng 58 tỷ đồng.