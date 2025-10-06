FPT Schools lan tỏa định hướng giáo dục STEM kiến tạo cho cộng đồng

Tại Hội thảo Quốc gia 2025 về phát triển giáo dục STEM vừa qua, ông Lê Ngọc Tuấn, Giám đốc Trải nghiệm công nghệ Khối giáo dục FPT - Tập đoàn FPT, Chủ tịch Hội đồng công nghệ Hệ thống Phổ thông FPT (FPT Schools), nhấn mạnh: “Định hướng giáo dục công nghệ của FPT Schools là khuyến khích học sinh tư duy liên môn, học qua trải nghiệm, kiến tạo sản phẩm thực tiễn và phát triển kỹ năng toàn diện”.

Ông Lê Ngọc Tuấn chia sẻ tại Hội thảo Quốc gia 2025 về phát triển giáo dục STEM (Ảnh: FPT Schools).

STEM - chìa khoá của thế hệ công dân số thời AI

Đất nước đang đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, trang bị năng lực số cho thế hệ trẻ trở thành nhiệm vụ cấp thiết của toàn ngành giáo dục.

Ông Tuấn nhận định: “Với sự bùng nổ của AI và tự động hoá, những người có tư duy phản biện, khả năng giải quyết vấn đề, tư duy liên môn sẽ dễ dàng vượt qua làn sóng đào thải của thị trường. STEM là chìa khoá tạo nên thế hệ công dân số có năng lực thích ứng trong kỷ nguyên AI”.

Từ nhiều năm trước, FPT Schools đã tiên phong triển khai hoạt động đào tạo STEM, tích hợp AI trong chương trình cho học sinh từ tiểu học theo định hướng này.

Công nghệ là một trong chương trình đào tạo tăng cường trụ cột tại FPT Schools, được triển khai đồng bộ và xuyên suốt ba cấp học. Học sinh được tiếp cận với chương trình đào tạo công nghệ chuyên sâu, từ STEM AI, Coding AI đến Robotics AI, trang bị nền tảng để làm chủ tương lai số.

Kiến tạo tri thức qua thực hành

Điểm nổi bật tại FPT Schools chính là việc các em không chỉ được học kiến thức, mà còn ứng dụng được kiến thức liên môn để sáng tạo ra sản phẩm. Quan điểm này tương đồng với học thuyết kiến tạo xây dựng của nhà khoa học máy tính Seymour Papert, người được mệnh danh là cha đẻ của giáo dục công nghệ tập trung vào kiến tạo tri thức thông qua thực hành.

Từ năm 1969, Papert đã tin rằng học sinh tiếp thu kiến thức tốt nhất khi tham gia vào quá trình thực hành xây dựng sản phẩm. Ông còn có một ước mơ vượt thời đại rằng mỗi đứa trẻ sẽ có một máy tính, hay một robot để cùng tư duy và phát triển.

Học sinh FPT Schools được tiếp cận với một chuỗi các nội dung công nghệ chuyên sâu đảm bảo nền tảng để làm chủ tương lai số (Ảnh: FPT Schools).

“Thiết kế robot không chỉ để tạo ra robot, mà là một hành trình trải nghiệm để các em hiểu Vật lý ứng dụng trong tính toán trọng tâm như thế nào, kiến thức toán học xử lý ma trận AI ra sao. Hay lập trình cũng không chỉ nhằm tạo ra các dòng code, mà để phân tích logic, diễn đạt ý tưởng, thử nghiệm và điều chỉnh cải tiến. Qua đó, các em được trưởng thành, học thêm được những kỹ năng thực chiến quý giá như thiết kế, quản lý dự án, truyền thông, thậm chí kinh doanh”, ông Tuấn làm rõ quan điểm.

Đây cũng là lý do FPT Schools thúc đẩy mạnh mẽ phong trào tiếp cận STEM, AI, Robotics thực tiễn cho học sinh toàn hệ thống thông qua việc tạo điều kiện cho các em tham gia các sân chơi công nghệ tầm quốc tế như FIRST Tech Challenge hay VEX Robotics.

Học sinh không chỉ học kiến thức mà được sinh hoạt trong cộng đồng STEM trên khắp các vùng miền, phản biện và học hỏi từ bạn bè quốc tế, hình thành tinh thần lãnh đạo, tổ chức sự kiện, và truyền cảm hứng cho thế hệ sau.

Lan tỏa giáo dục STEM tới cộng đồng

Học sinh FPT Schools nhiều năm qua đều giữ vị thế hàng đầu các bảng thành tích của các cuộc thi công nghệ trong và ngoài nước.

Trong khuôn khổ sự kiện Triển lãm Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2025 (VIIE 2025), học sinh FPT đã được xướng tên tại lễ vinh danh các đội thi có thành tích cao Giải đấu STEM, Robotics trong nước và quốc tế với giải Vô địch bảng Man O’ War và Á quân toàn giải (FIRST Tech Challenge Premier Event tại Mỹ), giải Liên minh Á quân Finalist Alliance (FIRST Tech Challenge Việt Nam), cùng nhiều giải thưởng khác.

Học sinh FPT Schools nhận giải vinh danh đặc biệt từ Phó Thủ tướng tại Lễ vinh danh các đội thi có thành tích cao tại giải đấu STEM, Robotics quốc tế (Ảnh: FPT Schools).

Những thành tích rực rỡ của học sinh FPT chính là minh chứng rõ nét cho định hướng giáo dục của hệ thống. Bên cạnh đó, ngay trong năm học 2025-2026, FPT Schools cũng dự kiến phát động FAnRoC - cuộc thi AI & Robotics mở rộng đối tượng tới học sinh toàn quốc.

Ông Tuấn cho biết: “FAnRoC là một trong những hành động nhằm hiện thực hóa mục tiêu của FPT Schools: đưa STEM và AI trở thành hành trang cho thế hệ trẻ Việt Nam hội nhập toàn cầu. Chúng tôi kỳ vọng kiến tạo một cộng đồng sáng tạo và học tập liên tục”.

Một trong những nỗ lực khác là việc triển khai chương trình Day of AI Vietnam (DoAI Vietnam) - sáng kiến hợp tác với Học viện Công nghệ Massachusetts (MIT) cho giáo viên và học sinh cả nước.

Qua chuỗi hội thảo tập huấn cho giáo viên địa phương, chia sẻ học liệu, cấp 1 triệu tài khoản học tập trên Coursera, FPT Schools hướng tới xây dựng một nền tảng tư duy vững chắc cho thế hệ công dân tương lai, có đủ kiến thức, kỹ năng và nhận thức đạo đức để không chỉ thích ứng mà còn làm chủ thế giới thông minh.