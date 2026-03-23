Hai cô giáo 10X trúng cử đại biểu Quốc hội: Những khát vọng từ bục giảng

Không xem tuổi trẻ là áp lực, đó là khát vọng cống hiến

Trong danh sách đại biểu Quốc hội khóa XVI, 2 cô giáo sinh năm 2001 và 2002 là những gương mặt đặc biệt. Ở độ tuổi 24-25, họ không chỉ là những đại biểu trẻ nhất, mà còn đại diện cho lớp giáo viên trẻ đang công tác tại vùng khó.

Một trong hai gương mặt gây chú ý là cô giáo Lo Thị Bảo Vy (SN 24/3/2002) - giáo viên Trường Tiểu học Quỳnh Lập A, phường Tân Mai, Nghệ An. Ngày mai, cô giáo Vy mới tròn 24 tuổi.

Cô giáo Bảo Vy tốt nghiệp khoa Sư phạm tiểu học, Trường Đại học Vinh (Ảnh: NVCC).

Không chỉ là đại biểu trẻ tuổi nhất Quốc hội khóa XVI, cô còn là người dân tộc Ơ Đu - một trong những dân tộc có dân số ít nhất tại Việt Nam.

Việc cô trúng cử còn đánh dấu lần đầu tiên Quốc hội có đại diện của dân tộc này.

Trong một cuộc trò chuyện với phóng viên Dân trí, khi được hỏi về áp lực, nữ giáo viên chia sẻ: “Tôi thường nhận được câu hỏi rằng: “Em có cảm thấy áp lực khi tham gia ứng cử ở độ tuổi còn rất trẻ không?”. Tôi không xem đó là áp lực. Ứng cử vào ĐBQH với tôi là động lực và cũng là trách nhiệm”.

Theo cô giáo Bảo Vy, việc được tin tưởng, được lắng nghe, kỳ vọng đối với một người trẻ không phải là gánh nặng, mà là cơ hội để nỗ lực nhiều hơn mỗi ngày, học hỏi nhiều hơn, hoàn thiện bản thân từng bước.

Nữ đại biểu trẻ tuổi nhất cho rằng tuổi trẻ có thể còn thiếu trải nghiệm, nhưng có sự nhiệt huyết, tinh thần cầu thị và khát vọng cống hiến. Đó là điều thôi thúc cô nỗ lực để chứng minh người trẻ hoàn toàn có thể tham gia vào những công việc lớn của đất nước bằng sự nghiêm túc và trách nhiệm.

Song hành cùng Bảo Vy là cô giáo Lỳ Mì Lé (SN 05/02/2001), dân tộc Si La - giáo viên Trường Mầm non Huổi Lếch, xã Mường Toong, tỉnh Điện Biên.

Chân dung nữ đại biểu Quốc hội Lỳ Mì Lé, dân tộc Si La (Ảnh: NVCC).

Nếu như Bảo Vy đại diện cho bậc tiểu học, thì cô giáo Lỳ Mì Lé mang theo hơi thở và những trăn trở của giáo dục mầm non vùng biên viễn - nơi mỗi con chữ, mỗi bữa ăn của trẻ thơ đều gắn liền với sự hy sinh thầm lặng của các giáo viên cắm bản.

Gắn bó với trẻ nhỏ ở địa bàn miền núi, cô mang theo câu chuyện rất đời thường của giáo dục cơ sở đến nghị trường.

Những khát vọng bình dị sau bục giảng nơi biên giới

Với cô giáo mầm non Lỳ Mì Lé việc trúng cử đại biểu Quốc hội không chỉ là vinh dự, mà còn là trách nhiệm của thế hệ trẻ, mang tiếng nói từ cơ sở tới nghị trường, góp phần thúc đẩy sự phát triển của đồng bào dân tộc Si La nói riêng, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi nói chung.

Sinh ra và lớn lên tại bản Nậm Sin, xã Mường Nhé, đại biểu Lỳ Mì Lé sớm nhận thức sâu sắc vai trò của giáo dục đối với tương lai trẻ em vùng cao. Chính điều đó đã thôi thúc cô lựa chọn nghề giáo và nay tiếp tục nỗ lực đóng góp ở một vị trí cao hơn là một đại biểu Quốc hội khoá XVI.

Cô giáo Lỳ Mì Lé cùng các em học sinh (Ảnh: NVCC).

Khác với nhiều đại biểu bước ra từ quản lý hay nghiên cứu, cô đến từ một lớp học nhỏ nơi biên giới, chính vì thế, cô thấu hiểu nhất những khó khăn nơi đây.

Theo nữ đại biểu người dân tộc Si La, hiện nay một số nội dung liên quan tới giáo dục vùng cao như: Phòng học tạm, bếp ăn bán trú, công trình nước sạch cần được quan tâm nhằm bảo đảm môi trường học tập cho con em đồng bào. Cùng với đó, vấn đề dinh dưỡng học đường tại vùng cao cũng là điều khiến nữ đại biểu trăn trở, khi tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em dân tộc thiểu số vẫn còn cao.

Đồng quan điểm, từ chính những gì bản thân đã trải qua, cô giáo Lo Thị Bảo Vy muốn khẳng định rằng người dân tộc thiểu số hoàn toàn có thể vươn lên bằng tri thức, nếu có ý chí và được tạo điều kiện phù hợp.

Trong chương trình hành động của mình, cô gái Ơ Đu này đã dành sự quan tâm đặc biệt đối với sự phát triển giáo dục, đặc biệt ở vùng cao, miền núi, nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống (Ảnh: NVCC).

Cô giáo người Ơ Đu mong muốn các chính sách phát triển giáo dục của Đảng và Nhà nước sẽ tiếp tục được triển khai hiệu quả, sát thực tiễn.

Trong chương trình hành động khi ứng cử viên ĐBQH, nữ giáo viên dành sự quan tâm đặc biệt đối với các quyết sách liên quan đến giáo dục để đảm bảo mọi trẻ em, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số có cơ hội học tập an toàn và đầy đủ hơn.