Mãn nhãn ngắm phối cảnh 3D các trường nội trú biên giới "5 sao"

Loạt phối cảnh 3D được các địa phương công bố đã phần nào phác họa diện mạo của hệ thống trường nội trú biên giới trong tương lai.

Không còn là những điểm trường nhỏ lẻ, thiếu thốn, các công trình lần này được thiết kế theo mô hình liên cấp, tích hợp đầy đủ phòng học với phòng chức năng, khu nội trú, nhà ăn, nhà công vụ dành cho giáo viên và hạ tầng phụ trợ trên quỹ đất rộng trung bình 5ha.

Mỗi thiết kế cũng thể hiện rõ định hướng tôn trọng và gìn giữ bản sắc của cộng đồng dân cư vùng biên, với các chi tiết kiến trúc mang hơi thở văn hóa địa phương, từ hình khối, màu sắc đến cách tổ chức không gian.

Nhiều công trình được nghiên cứu để hài hòa với địa hình tự nhiên, tận dụng điều kiện khí hậu, đồng thời thích ứng với đặc thù xã hội của từng vùng, đặc biệt là khu vực đồng bào dân tộc thiểu số.

Bên cạnh đó, yếu tố an toàn và bền vững cũng được đề cao. Các trường được tính toán phương án chống chịu thiên tai, phù hợp với điều kiện mưa lũ, sạt lở hoặc nắng nóng kéo dài ở từng địa bàn, bảo đảm không chỉ là nơi học tập mà còn là không gian sinh hoạt ổn định, lâu dài cho học sinh nơi phên dậu Tổ quốc.

Tại Hà Tĩnh, 5 dự án trường học biên giới trên địa bàn tỉnh tại các xã Hương Xuân, Sơn Hồng, Sơn Kim 2, Vũ Quang, Hương Bình với tổng mức đầu tư gần 962 tỷ đồng. Các trường được khởi công tại Hà Tĩnh đều có diện tích gần 5ha, quy mô 21-37 lớp.

Phối cảnh 3D Trường PTNT liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Sơn Hồng, Hà Tĩnh (Ảnh: Cổng thông tin điện tử Hà Tĩnh).

Trước đó, trong giai đoạn 1, Hà Tĩnh có 2 công trình được khởi công gồm: Trường PTNT liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Sơn Kim 1 và Trường PTNT liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Hương Khê.

Tại Lào Cai, Trường PTNT liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Bản Lầu là ngôi trường trường nội trú biên giới thứ năm được xây dựng trên địa bàn tỉnh. Dự án có quy mô 50.000m2, tổng mức đầu tư 230 tỷ đồng.

Trường có 28 phòng học và các phòng chức năng, phòng chuyên đề, nhà đa năng, nhà văn hóa, nhà ở nội trú cho học sinh và nhà công vụ giáo viên.

Phối cảnh công trình Trường PTNT liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Bản Lầu, xã Bản Lầu (Ảnh: UBND tỉnh Lào Cai).

Theo UBND tỉnh Lào Cai, trường đáp ứng nhu cầu học tập cho khoảng 980 học sinh, dự kiến hoàn thành vào đầu năm học 2027-2028.

Trước đó, vào tháng 11/2025, tỉnh Lào Cai đã tổ chức khởi công xây dựng 4 ngôi trường nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới A Mú Sung, Y Tý, Mường Khương và Pha Long.

Mỗi trường này có quy mô từ 28 đến 36 lớp học. Khu nhà ở nội trú cho học sinh có 123-158 phòng khép kín, phục vụ từ 980 đến hơn 1.200 học sinh mỗi trường. Khu nhà công vụ giáo viên cao 3 tầng với 18-28 phòng mỗi trường.

Tổng mức đầu tư của 4 ngôi trường trên là 945 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác. Các công trình được khởi công với thời gian thi công là 9 tháng, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30/8 năm nay.

Tại Nghệ An, 11 trường được khởi công tại các xã gồm Thông Thụ, Mỹ Lý, Sơn Lâm, Nậm Cắn, Mường Típ, Tam Quang, Na Loi, Tiền Phong, Mường Xén, Châu Khê và Kim Bảng. Đây đều là những địa bàn còn nhiều khó khăn, giao thông cách trở, điều kiện học tập của học sinh còn hạn chế.

Phối cảnh Trường PTNT liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Na Ngoi, Nghệ An (Ảnh: Nguyễn Phê).

Việc đầu tư xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp được kỳ vọng sẽ tạo bước chuyển biến rõ nét trong nâng cao chất lượng dạy và học ở khu vực miền núi, biên giới. Học sinh, đặc biệt là con em đồng bào dân tộc thiểu số, sẽ có điều kiện học tập tốt hơn, được chăm lo cả về học tập lẫn sinh hoạt.

Tại Lạng Sơn, tỉnh đã đầu tư xây dựng 11 trường tại 11 xã biên giới, mỗi trường quy mô khoảng 30 lớp, diện tích từ 5ha trở lên, đáp ứng nhu cầu học tập của khoảng 1.000 học sinh/trường.

Trong đó, 4 trường tại Khuất Xá, Kiên Mộc, Mẫu Sơn, Quốc Khánh đã khởi công từ tháng 11/2025, phấn đấu hoàn thành vào tháng 7 năm nay để phục vụ năm học mới 2026-2027.

7 trường còn lại tại các xã Kháng Chiến, Quốc Việt, Thụy Hùng, Hoàng Văn Thụ, Đồng Đăng, Cao Lộc và Ba Sơn được khởi công đồng loạt sáng 19/3.

Tại Quảng Trị, 11 dự án được triển khai tại các xã Tuyên Lâm, Kim Ngân, Kim Điền, Trường Sơn, La Lay, Tà Rụt, Hướng Lập, Lao Bảo, A Dơi và Lìa. Tổng quy mô có 291 lớp với gần 9.970 học sinh. Tổng mức đầu tư gần 2.240 tỷ đồng.

Phối cảnh Trường PTNT liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Kim Ngân (Ảnh: Phan Khiêm).

Tỉnh Thanh Hóa dự kiến khởi công xây dựng 17 công trình trong năm 2026 với tổng mức đầu tư khoảng 823 tỷ đồng, tập trung vào cải tạo, nâng cấp, mở rộng và xây dựng mới các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới, đáp ứng nhu cầu học tập và sinh hoạt nội trú cho hàng nghìn học sinh vùng sâu, vùng xa.

Trong số này, Trường PTNT liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Nhi Sơn có tổng mức đầu tư cao hơn cả với 140 tỷ đồng, quy mô 22 lớp, đảm bảo tiêu chuẩn học tập chất lượng cao cho khoảng 700 học sinh.

Phối cảnh Trường PTNT liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Nhi Sơn, Thanh Hoá (Ảnh: Quang Trung).

Tại Đồng Tháp, Trường Phổ thông nội trú liên cấp tiểu học - THCS Thường Phước được hình thành trên cơ sở sáp nhập Trường Tiểu học Thường Phước 1B và Trường THCS Thường Phước. Theo quy hoạch, trường được đầu tư 50 phòng học và 41 phòng chức năng, đáp ứng nhu cầu học tập cho khoảng 2.040 học sinh. Tổng mức đầu tư dự kiến là 263 tỷ đồng, trong đó, Trung ương hỗ trợ 249 tỷ đồng, ngân sách tỉnh đối ứng gần 14 tỷ đồng.

Phối cảnh Trường PTNT tiểu học và trung học cơ sở Thường Phước (Ảnh: Bảo Kỳ).

Đồng Tháp có 6 xã biên giới, song sẽ xây dựng 4 trường nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở.

Thành phố Huế đã khởi công ba công trình gồm Trường PTNT liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại A Lưới 1, A Lưới 2 và A Lưới 5.

Phối cảnh Trường PTNT liên cấp tiểu học và trung học cơ sở A Lưới 1 (Ảnh: Vi Thảo).

Các địa phương khác đều đang khẩn trương xây dựng những ngôi trường nội trú “5 sao” tại biên giới. Thành phố Huế đã khởi công 3 công trình tại các xã A Lưới 1, A Lưới 2 và A Lưới 5, hoàn thiện mạng lưới trường nội trú cho khu vực miền núi phía tây. Quảng Ngãi đầu tư 5 trường tại Ia Đal, Ia Tơi, Bờ Y, Đăk Long và Đăk Plô với quy mô đồng bộ, phục vụ hàng nghìn học sinh. Tây Ninh khởi công 19 trường, Tuyên Quang xây 11 trường, Điện Biên xây 5 trường, Cao Bằng xây 10 trường, An Giang xây 6 trường…

Sự đầu tư đồng loạt với quy mô lớn chưa từng có để nâng cấp hạ tầng giáo dục vùng biên đang đặt nền móng cho sự phát triển lâu dài về dân sinh, nhân lực và an ninh nơi tuyến đầu Tổ quốc.