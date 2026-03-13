Thông tin giả tuyển sinh lớp 1 ở TPHCM, trường “hot” nhất lên tiếng

Ngay đầu mùa tuyển sinh, Sở GD&ĐT TPHCM phát đi cảnh báo khẩn về tình trạng lừa đảo nhắm vào phụ huynh học sinh đang bước vào kỳ tuyển sinh đầu cấp năm học 2026-2027.

Theo Sở, xuất hiện một số đối tượng mạo danh cán bộ tuyển sinh của Sở, cán bộ phụ trách tuyển sinh tại các trường học để chủ động liên hệ với phụ huynh.

Các đối tượng này nhằm mục đích thu thập thông tin cá nhân, cung cấp thông tin sai lệch liên quan đến tuyển sinh đầu cấp, thậm chí yêu cầu phụ huynh cung cấp tài khoản ngân hàng, mã OTP hoặc đóng các khoản phí không chính thức.

Học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, TPHCM (Ảnh: Bảo Quyên).

Sở GD&ĐT TPHCM nhấn mạnh, các trường học và đội ngũ hỗ trợ tuyển sinh không chủ động gọi điện trao đổi về công tác tuyển sinh đầu cấp với phụ huynh dưới bất kỳ hình thức nào.

Tất cả các thông tin chính thức liên quan đến kỳ tuyển sinh đầu cấp năm học 2026-2027 được đăng tải chính thức tại cổng thông tin tuyển sinh đầu cấp TPHCM https://tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn; Website chính thức của các trường học; văn bản thông báo chính thức từ nhà trường.

Sở khuyến cáo phụ huynh tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP và không thực hiện đóng bất kỳ khoản phí nào ngoài quy định khi có người gọi điện tự xưng là cán bộ tuyển sinh.

Liên quan đến công tác tuyển sinh lớp 1, Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Sài Gòn, TPHCM cũng thông báo khẩn gửi đến phụ huynh.

Bà Đỗ Ngọc Chi, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, nhấn mạnh trường không tổ chức bất kỳ chương trình khảo sát nào để tuyển sinh lớp 1 năm học 2026-2027 như một số thông tin đang được gửi đến phụ huynh học sinh.

Các thông tin về tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 của nhà trường đều được đăng tải trên các kênh truyền thông chính thức của trường gồm Website và Fanpage.

Nhà trường cũng lưu ý, phụ huynh có nhu cầu tìm hiểu thông tin tuyển sinh cần liên hệ trực tiếp văn phòng trường để được tư vấn, hỗ trợ.

Tuyển sinh lớp 1, lớp 6 ở TPHCM theo cách nào?

Sở GD&ĐT TPHCM quy định tuyển sinh đầu cấp lớp 1, lớp 6 theo 2 đối tượng.

Đối tượng ưu tiên 1 là trẻ cư trú tại địa bàn đúng độ tuổi quy định (đối với lớp 1) hoặc học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học và cư trú tại địa bàn (đối với lớp 6).

Nhóm này cũng bao gồm các học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học theo các hình thức đào tạo đặc thù tại các trường được tổ chức tuyển sinh theo địa bàn quận trong các năm học trước.

Đối tượng ưu tiên 2 là các trường hợp còn lại không thuộc nhóm 1.

Thứ tự ưu tiên bao gồm: Học sinh đã học mầm non/tiểu học tại địa bàn hoặc vùng giáp ranh; học sinh có cha hoặc mẹ làm việc tại các cơ quan, khu công nghiệp trên địa bàn; học sinh cư trú tại các khu vực giáp ranh; hoặc học sinh chuyển từ tỉnh thành khác đến sau thời điểm đăng ký.

Ngoài hình thức xét tuyển, một số trường THCS ở TPHCM sẽ tổ chức khảo sát đánh giá năng lực để tuyển học sinh lớp 6 (Ảnh: Thư Nam).

Đối với tuyển sinh lớp 6, thực hiện theo hình thức xét tuyển dựa trên đối tượng đăng ký tuyển sinh. Khu vực tuyển sinh linh hoạt không theo địa giới hành chính nhằm điều tiết học sinh giữa các phường, xã lân cận theo đúng nguyên tắc, kế hoạch tuyển sinh của thành phố và khung thời gian quy định.

Các trường thực hiện nội dung giáo dục chất lượng cao, tiên tiến, hội nhập khu vực và quốc tế thực hiện theo hình thức xét tuyển kết hợp 2 tiêu chí kết quả rèn luyện, kết quả học tập và kết quả khảo sát đánh giá năng lực.