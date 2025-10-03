Hà Nội kiểm tra đột xuất bữa ăn bán trú, đích thân Phó Chủ tịch dẫn đoàn

Theo đó, đoàn kiểm tra liên ngành sẽ kiểm tra cả 3 nội dung liên quan trực tiếp tới bữa ăn bán trú của học sinh: công tác chỉ đạo, điều hành, giám sát của các UBND phường, xã; công tác lựa chọn, kí kết hợp đồng và giám sát của nhà trường đối với đơn vị cung cấp suất ăn bán trú; việc chấp hành pháp luật và các điều kiện về an toàn thực phẩm của đơn vị cung cấp suất ăn.

Với hình thức kiểm tra đột xuất tại tất cả các xã, phường trên địa bàn thành phố, đoàn kiểm tra sẽ làm việc từ ngày 6/10 đến ngày 31/5/2026.

Trưởng đoàn kiểm tra là Phó Chủ tịch thành phố Vũ Thu Hà.

Từ năm học 2025-2026, Hà Nội hỗ trợ tiền ăn bán trú cho học sinh tiểu học, bao gồm cả công lập và tư thục, không bao gồm các trường có vốn đầu tư nước ngoài.

Theo đó, có 2 nhóm đối tượng được hưởng chính sách này với mức hỗ trợ khác nhau. Nhóm học sinh thuộc 23 trường ở các xã miền núi và bãi giữa sông Hồng được hỗ trợ 30.000 đồng tiền ăn/ngày.

Nhóm học sinh còn lại được hỗ trợ 20.000 đồng tiền ăn/ngày.

Trường hợp phụ huynh và nhà trường thống nhất mức tiền ăn cao hơn so với mức nhà nước hỗ trợ thì phần chênh lệch sẽ thu của người học.