Hà Nội giảm chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 trường chuyên

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2025-2026.

Theo đó, 4 trường chuyên có 2.730 chỉ tiêu với 78 lớp. So với năm 2023, số lớp giảm đi 4 lớp và số chỉ tiêu giảm đi 240.

Lý do là hai trường Chu Văn An và Sơn Tây phải bỏ đi 14 lớp không chuyên. Riêng trường Sơn Tây phải bỏ lớp tiếng Pháp. Đồng thời, trường Chu Văn An và Hà Nội - Amsterdam bỏ đi 4 lớp song bằng tú tài.

Học sinh thi lớp 10 tại Hà Nội (Ảnh: Mạnh Quân).

Ngược lại, hệ đại trà có đến 75.670 chỉ tiêu, tăng 4.945 chỉ tiêu so với năm 2023 dù số trường không đổi, dừng ở con số 115 trường.

Đáng chú ý, danh sách trường THPT công lập tự chủ của Hà Nội giảm từ 8 xuống 3, với tổng chỉ tiêu là 1.340 học sinh và 32 lớp.

3 trường này gồm: THPT Phan Huy Chú (Đống Đa), THPT Hoàng Cầu (Đống Đa) và THPT Lê Lợi (Hà Đông).

5 trường THPT không còn thuộc quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội gồm: THCS và THPT Nguyễn Tất Thành (Đại học Sư phạm Hà Nội), Tiểu học - THCS và THPT Thực nghiệm Khoa học Giáo dục (Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam), THCS và THPT Trần Quốc Tuấn, THPT Khoa học Giáo dục, THPT Lâm nghiệp.