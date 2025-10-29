Hà Nội dự kiến thu tiền đón sớm, trả muộn học sinh 12.000 đồng/60 phút

Nghị quyết này quy định danh mục các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu, chi đối với các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập của Hà Nội. Riêng các trường công lập chất lượng cao có quy định riêng.

So với quy định hiện hành, dự thảo Nghị quyết mới giữ nguyên hầu hết các mức thu.

Thay đổi đáng chú ý là thành phố bỏ đi 2 dịch vụ gồm: Dịch vụ học 2 buổi/ngày đối với cấp THCS và dịch vụ hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khoá, bồi dưỡng bổ sung kiến thức các môn văn hóa.

Lý do là từ năm học 2025-2026, nhà trường không được thu tiền học thêm theo Thông tư 29 của Bộ GD&ĐT, đồng thời các trường THCS, THPT có đủ cơ sở vật chất phải triển khai học 2 buổi/ngày theo Chỉ thị 17 của Chính phủ.

Dịch vụ duy nhất trong nhóm ngoài giờ chính khoá được giữ lại là giáo dục kỹ năng sống do nhà trường trực tiếp thực hiện. Mức thu kỹ năng sống dự kiến là 15.000 đồng/giờ dạy.

Ngoài ra, dịch vụ chăm sóc, nuôi dưỡng ngoài giờ theo quy định hiện hành được thay thế bằng dịch vụ trông giữ, chăm sóc trẻ em, học sinh ngoài giờ (bao gồm dịch vụ trông giữ trước và sau giờ học chính khóa, không bao gồm tiền ăn).

Điều này sẽ cho phép các trường tiểu học, THCS được tổ chức trông giữ học sinh sau giờ chính khoá, đón sớm, trả muộn, với mức thu tối đa là 12.000 đồng/60 phút.

Các khoản thu còn lại giữ nguyên mức trần, như tiền chăm sóc bán trú là 235.000 đồng/tháng; tiền trang thiết bị phục vụ bán trú cấp tiểu học, THCS là 133.000 đồng/tháng, tiền nước uống là 16.000 đồng/tháng, tiền xe ô tô đưa đón học sinh là 10.000 đồng/km…

Dự kiến mức thu các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của Hà Nội từ năm học 2025-2026 (Ảnh chụp màn hình).

Căn cứ vào mức trần này, các trường xây dựng mức thu chi, sau đó thỏa thuận bằng văn bản với cha mẹ học sinh trên tinh thần tự nguyện, có sự thống nhất của Ban giám hiệu nhà trường và cơ quan quản lý cấp trên trước khi ban hành.

Trường hợp có chênh lệch thu nhỏ hơn chi, nhà trường phải tự tính toán bù đắp khoản thiếu hụt bằng các nguồn kinh phí hợp pháp, ngân sách nhà nước không cấp bù.

Trường hợp học trực tuyến, nhà trường không được thu tiền những dịch vụ nói trên.

Một điểm đáng chú ý khác là dự thảo không quy định mức thu các dịch vụ như dịch vụ công nghệ, học tập số; dịch vụ y tế học đường; dịch vụ tư vấn tâm lý, hướng nghiệp, trải nghiệm hướng nghiệp; dịch vụ thư viện… Đây đều là những dịch vụ nằm trong danh sách các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục theo Nghị định 238 của Chính phủ ban hành ngày 3/9/2025.