Học sinh trường tư được Nhà nước hỗ trợ học phí, tối đa 650.000 đồng/tháng

Nghị định 238 của Chính phủ về chính sách học phí, miễn, giảm, hỗ trợ học phí, hỗ trợ chi phí học tập và giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo quy định khung học phí từ năm học 2025-2026.

Theo đó, mỗi cấp học có một mức sàn và mức trần. Bậc mầm non và tiểu học có học phí thấp nhất là 50.000 đồng/tháng và cao nhất là 540.000 đồng/tháng. Bậc THCS và THPT có chung mức trần là 650.000 đồng/tháng, mức sàn lần lượt là 50.000 đồng và 100.000 đồng.

Khung học phí nói trên là căn cứ để xác định mức hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non tư thục và học sinh các trường tư thục. Đồng thời, đây cũng là căn cứ để Nhà nước xác định mức ngân sách cấp bù cho trường công.

Khung học phí này áp dụng cho năm 2025-2026. 10 năm tiếp theo, mức trần học phí sẽ được điều chỉnh theo tỷ lệ phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của từng địa phương, tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng, tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm, nhưng không vượt quá 7,5%/năm.

Về cách chi trả, Nhà nước sẽ cấp tiền trực tiếp cho học sinh trường tư.

Học sinh Trường Tiểu học Trưng Vương, Thái Nguyên (Ảnh: Quyết Thắng).

UBND cấp tỉnh sẽ trình HĐND cùng cấp ban hành mức hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông tại các trường tư thục, dân lập trên địa bàn, đảm bảo mức hỗ trợ không vượt mức thu của nhà trường.

Trường tư xác định học phí theo nguyên tắc bảo đảm bù đắp chi phí và có tích lũy theo quy định của Luật Giá. Nhà trường cũng phải thực hiện công khai học phí; chịu trách nhiệm giải trình với người học, xã hội về mức thu học phí và giá các dịch vụ do mình quyết định; thuyết minh các yếu tố cấu thành giá, lộ trình, tỷ lệ tăng học phí các năm tiếp theo nhưng không quá 10%/năm.

Cùng với khoản hỗ trợ học phí lên tới tối đa 650.000 đồng/tháng, học sinh tiểu học trường tư tại Hà Nội cũng được hỗ trợ tiền ăn bán trú là 20.000 đồng/ngày.

Từ năm học 2025-2026, trẻ mầm non và học sinh từ lớp 1 đến trường công lập trên toàn quốc được miễn hoàn toàn học phí.

Riêng các khoản thu dịch vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường, UBND cấp tỉnh sẽ trình HĐND cùng cấp quyết định, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, vùng miền.