Hà Nội đào tạo 100 giáo viên nòng cốt, hướng đến giảng dạy song bằng

Lễ Khai giảng khóa đào tạo tiếng Anh và phương pháp dạy học cho giáo viên các môn toán, khoa học, vật lý, hóa học, tin học hệ song bằng Cambridge của Hà Nội đã diễn ra sáng 9/9.

Đây là hoạt động trọng điểm mang tính chiến lược trong việc triển khai Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2025 của Bộ GD&ĐT, đồng thời cụ thể hóa kế hoạch của Hà Nội về dạy và học ngoại ngữ trong các trường phổ thông đến năm 2025.

Trực tiếp giảng dạy cho đội ngũ giáo viên cốt cán này là các giảng viên của Viện Đào tạo và Phát triển Kinh tế (ITED).

Sở GD&ĐT Hà Nội khai giảng khóa đào tạo tiếng Anh và phương pháp dạy học cho giáo viên các môn toán, khoa học, vật lý, hóa học, tin học hệ song bằng Cambridge (Ảnh: Sở GD&ĐT Hà Nội).

Ông Trần Thế Cương - Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội - cho biết, các giáo viên tham gia khoá học này có thể đề xuất xây dựng chương trình dạy tích hợp quốc tế, đào tạo mũi nhọn tại trường học nơi mình công tác. Sở ủng hộ các trường triển khai mô hình này trong tương lai.

“Ban tổ chức mong muốn mỗi thầy, cô sẽ tham gia khóa học với tinh thần cầu thị, nghiêm túc, sáng tạo và kỷ luật, phát huy tối đa trách nhiệm, chủ động rèn luyện để đạt chuẩn quốc tế, mở rộng cánh cửa giảng dạy theo mô hình song bằng trong tương lai.

Thành công của khóa học này không chỉ đo bằng số giờ học hay những chứng chỉ đạt được, mà quan trọng hơn là sự thay đổi trong tư duy, phương pháp giảng dạy, năng lực ngôn ngữ và sự tự tin của mỗi giáo viên sau khi hoàn thành chương trình”, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội nhấn mạnh.

Khóa học dự kiến diễn ra từ nay đến hết tháng 12. Kết thúc khóa học, các giáo viên sẽ tham dự kỳ thi và lấy chứng chỉ Phương pháp giảng dạy tích hợp quốc tế của Đại học Cambridge - một trong những chứng chỉ uy tín hàng đầu, được công nhận tại hơn 200 quốc gia.