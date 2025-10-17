Vụ nhập thịt ôi, trứng hỏng vào trường học, UBND TP Hà Nội chỉ đạo xử lý

Cụ thể, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà yêu cầu xã Bình Minh phối hợp các đơn vị liên quan kiểm tra, làm rõ, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) và báo cáo kết quả trước 18/10.

Trước đó, Phòng Văn hóa – Xã hội xã Bình Minh đã có buổi làm việc với nhà trường, phụ huynh và đơn vị cung cấp để làm rõ phản ánh của phụ huynh về việc Trường Tiểu học Cự Khê nhập thực phẩm chưa đảm bảo chất lượng để nấu ăn cho học sinh.

Đoàn làm việc đã yêu cầu đổi đơn vị cung cấp thực phẩm của nhà trường, tuân thủ quy định khi đưa thực phẩm đến trường, thay thế các dụng cụ làm bếp chưa đảm bảo vệ sinh...

Phụ huynh phản ánh thịt có mùi ôi do không được bảo quản lạnh khi mang đến trường học (Ảnh: Phụ huynh cung cấp).

Sau khi vụ thịt ôi, trứng hỏng được nhập vào Trường Tiểu học Cự Khê, Xã Bình Minh, Hà Nội bị phanh phui, nhiều phụ huynh càng bất an, lo lắng bởi từ trước đến nay, thi thoảng trên các nhóm lớp vẫn có phụ huynh thắc mắc việc các con bị đau bụng, tiêu chảy. Họ hoài nghi nhưng chưa có chứng cứ cụ thể nên không ai dám đứng ra phản ánh.

Trong bức thư gửi đến Dân trí, một phụ huynh cho biết, sau vụ việc, nhà trường vẫn để đơn vị cung cấp bếp ăn tiếp tục hoạt động và chỉ “rút kinh nghiệm” là chưa thoả đáng.

“Ngoài Ban phụ huynh trường, phụ huynh chúng tôi không thể, không được đối thoại trực tiếp với cả 2 bên: Đơn vị nấu ăn, Ban giám hiệu. Do đó ý kiến không mang tính đại diện”, phụ huynh này bức xúc.

Trước đó, sáng 15/10, đại diện Ban phụ huynh đến kiểm tra giám sát việc cung cấp thực phẩm vào Trường Tiểu học Cự Khê.

Tại thời điểm kiểm tra bếp ăn Nhật Anh (thuộc Công ty Nhật Anh) đặt tại trường này, các phụ huynh cho biết, thịt và trứng cút bóc sẵn có mùi hôi. Khi mở túi nilon một lúc, thịt có giảm mùi. Các thực phẩm tươi sống bọc trong túi nilon, không được bảo quản lạnh, vận chuyển bằng xe tải.

Ngay sau đó, tổ giám sát đã yêu cầu thay trứng cút bằng trứng gà để chế biến cho học sinh.

Sau cuộc kiểm tra đột xuất, các bên làm biên bản dưới sự chứng kiến của Ban phụ huynh, nhân viên giao hàng và nhân viên y tế, thừa nhận thực phẩm có mùi và thay thế bằng thực phẩm khác.